Multe, in provincia spesi 11 milioni in un anno

Gli autovelox, come del resto è intuibile. E poi, un po’ più inaspettatamente – ma non troppo – il turismo. Sono questi, guardando i dati, i due criteri che fanno alzare gli incassi legati alle multe nei Comuni del territorio. I dati sono riferiti al 2021 e vengono dal sito Openpolis, che riporta sia il dato totale di quanto arrivato nelle casse degli enti municipali sia la cifra pro capite. In totale i 18 Comuni della provincia di Ravenna hanno incassato 11 milioni e 133.352,80 euro, in media 28,87 euro a testa. È un dato doppio rispetto alla media italiana, che è invece di 14,65 euro a persona.

Il Comune che incassa di più ’pro capite’ è Cervia, non a caso regina del turismo, e dove da anni sono attivi tre autovelox fissi del Comune di cui due sulla trafficatissima Adriatica e il terzo sulla cosiddetta ’strada delle saline’, via Salara. Nel 2021 il Comune di Cervia ha incassato in multe 2 milioni e 164.115,85 euro, 75,25 a testa: soldi che però sono ricaduti in buona parte sui turisti. "Sono state ufficializzate 3 milioni e 600mila presenze la scorsa estate – commenta il comandante della polizia locale di Cervia, Giorgio Benvenuti – per cui è evidente che non siano tanto gli abitanti ad aver preso queste multe". Cervia è il 275esimo Comune con il dato pro capite più alto, comunque ben distante dal primo in classifica, Firenze, con 128,01 euro a testa.

Anche il dato di Ravenna, ’seconda’ in provincia per multe pro capite, è abbastanza alto: 39,34 euro a testa, per un totale di 6 milioni e 130.591,03 euro. Anche qui abbiamo i due elementi: turismo e velox. Quelli fissi del Comune nel 2021 erano 4, mentre un quinto (sul Dismano) si è aggiunto l’anno scorso.

Al terzo posto per multe pro capite troviamo un piccolo Comune ’baciato’ dall’Adriatica: Alfonsine, che sulla statale ha piazzato un velox. Qui il Comune ha incassato 413.041,19 euro per le multe del 2021, 35,9 a testa. Segue, a sorpresa, Sant’Agata sul Santerno, che nel 2021 ha incassato 100.716,69 euro di multe, ovvero 35,11 a testa per i 2.918 abitanti. Lugo invece nel 2021 ha staccato verbali per 1 milione e 90.666,88 euro, pari a 34,17 a testa. Nella vicina Bagnacavallo la spesa pro capite per le multe si attesta su 29,52 euro all’anno per un totale di 484.070,32.

Da qui abbiamo i Comuni con incassi pro capite inferiori alla media provinciale, ovvero Bagnara (23,31 pro capite, 56.059,57 in totale), Massa Lombarda (18,17 pro capite, 192.401,67 in totale), Conselice (15,32 pro capite, 145.376,15 in totale), Russi (14,82 pro capite, 179.441,82 in totale), Cotignola (9,6 pro capite, 70.609,37 in totale), Fusignano (9,13 in totale, 73.722,72 in totale) e Castel Bolognese (2,48 pro capite, 23.617,27 in totale).

Chiudono la classifica i Comuni da ’zero virgola’, con un numero molto basso di multe. Tra questi spicca Faenza, nonostante nel 2021 il Comune gestisse due velox (uno su via Granarolo e l’altro su via Ravegnana): qui infatti l’incasso è stato solo di 7.885,21 euro, 0,13 a testa per i 58.797 abitanti. Le fanno compagnia Solarolo (0,12 a testa, 545,31 in totale), Casola Valsenio (0,01 a testa, 30,83 in totale) e Brisighella, con zero incassi.