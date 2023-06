Multe negli stradelli di Marina di Ravenna: trenta auto in divieto di sosta

Marina di Ravenna, 13 giugno 2023 – Le vecchie abitudini sono dure a morire. E lo sono anche quando il paradigma cambia.

Così domenica una trentina di persone sono state multate a Marina di Ravenna per aver parcheggiato negli stradelli, nonostante i lavori e i cartelli che quest’anno ancora più che in passato rendono evidente il divieto. La multa, come noto, è sempre la stessa ed è sempre salata: 206 euro, perché il terreno è demaniale e di conseguenza si applica il Codice della navigazione. A compilare i verbali domenica è stata la polizia locale, intervenuta su segnalazione di diversi bagnanti che si sono accorti di quelle auto di troppo parcheggiate lungo gli stradelli, che da quest’anno sono completamente preclusi alle auto. Del resto, nonostante i cartelli e pure l’evidente presenza del cantiere e dei rendering che presentano il progetto, gli stradelli sono materialmente aperti per consentire il passaggio di pochi mezzi autorizzati: ogni stabilimento ha 3 permessi, e a ciò si sommano i fornitori.

E così domenica circa 30 automobilisti hanno ignorato i cartelli e parcheggiato l’auto proprio dietro alla spiaggia, per poi ritrovarla con la multa sul cofano.

La questione, in realtà, è vecchia ed è iniziata molto prima della rivoluzione della sosta sugli stradelli, entrata in vigore quest’anno. Sono oltre vent’anni che vengono sanzionate le auto parcheggiate in punti vietati del percorso in terra battuta che corre dietro agli stabilimenti balneari: per molto tempo, infatti, la sosta è stata consentita solo in alcuni punti specifici, ovvero nelle aree appositamente allestite dai bagni. Una decina d’anni fa un’intensificazione del servizio di controllo aveva portato a molti verbali e altrettante polemiche. Quest’anno il cambiamento ha reso, se non altro, più chiaro il divieto: agli stradelli non si può più accedere con l’auto, e la sosta è quindi vietata ovunque. Evidentemente però questo non ha scoraggiato alcuni automobilisti, stoici nonostante l’evidente novità.

I parcheggi sui lidi, del resto, sono un ’tema caldo’ che torna ogni anno a far parlare di sé, nei weekend in cui le spiagge vengono prese d’assalto. Sempre domenica c’è stata un po’ di polemica a Lido di Classe legata alla sosta selvaggia: in una delle aree verdi usate come parcheggio nella località alcune auto sono state lasciate per ore in doppia fila, bloccando di fatto alcuni mezzi.

Da quest’anno le strade principali di tutti i lidi sono diventate a pagamento: una novità destinata a cambiare le abitudini di molti bagnanti, ma che non risolve il problema della penuria di posti che affligge alcune località più di altre.