Ravenna, 31 agosto 2018 - Oltre 600 multe, 625 per l’esattezza, per coloro che hanno incautamente lasciato l’auto parcheggiata negli stradelli. È il bilancio di una stagione in cui in realtà si è parlato molto di cani e alghe e poco delle sanzioni da 206 euro che tante polemiche hanno creato negli anni scorsi.

Del resto la stessa municipale non ha mai svolto servizi specifici per le sanzioni negli stradelli: "Non è un aspetto sul quale ci siamo concentrati, né sono stati disposti servizi ad hoc: non è una battaglia per la quale ci siamo battuti – spiegano dalla municipale – ma le auto che sono state trovate in posti non consentiti e che potevano intralciare i mezzi di soccorso sono state sanzionate". Certo siamo lontani dai numeri del 2012, primo anno delle multe, quando solo nel primo weekend in servizio sui lidi la municipale staccò 300 verbali.

Teatro delle sanzioni quest’anno sono state principalmente Marina di Ravenna e Punta Marina, i lidi con più stradelli, ma alcune sono state staccate anche a Lido di Classe accanto alla pineta. Certamente in primis ha influito una maggiore presenza della municipale nei lidi, che da due anni a questa parte è attivissima in spiaggia contro gli abusivi, ma anche la totale assenza di polemica e di proteste parla: e dice che tanti hanno capito il messaggio e che il divieto è stato recepito.

"Di polemiche particolare non ce ne sono state – dice Maurizio Rustignoli, presidente della Coop Spiagge –. Noi tutti gli anni a inizio stagione facciamo informazione con la cartellonistica da mettere negli stradelli delle aree in concessione a Marina di Ravenna e Punta Marina, per segnalare agli utenti con i cartelli dove si può parcheggiare. Al di là del dato, l’impressione è che le cose siano migliorate molto, e non ci sono state situazioni in cui mezzi di soccorso abbiano trovato difficoltà a raggiungere gli stabilimenti. Rispetto a qualche anno fa è sicuramente tutta un’altra cosa".

La pensano come lui anche diversi titolare dei bagni. Al Kia Orana di Marina di Ravenna Piero Corrado sorride al sentire la parola ‘stradelli’: "Come se quelli potessero essere chiamati tali... Sembra più il deserto che gli stradelli. I lavori dovrebbero iniziano già quest’anno e proseguire anche nel 2019, non resta che sperare e stare a vedere". E le multe? "Io credo che il messaggio sia passato e la maggior parte delle persone abbia capito che non ci si può parcheggiare, io non ho sentito polemiche quest’anno – prosegue Corrado –. Noi qui abbiamo un parcheggio abbastanza grande che risponde al fabbisogno settimanale, e tra settimana tanti hanno capito. Forse il problema riguarda di più quegli stabilimenti senza posti auto hanno più difficoltà".

Condividono lo stesso parere diversi bagni di Marina di Ravenna: "Da noi non ci sono state multe o lamentele – spiega Ketty Trobbiani, che lavora al bagno Zanzibar – ma anche perché tutti gli anni mettiamo dei cartelli che segnalano dove si può mettere l’auto e dove non è consentito. In passato c’erano persone qui che mettevano l’auto anche sulle dune, e noi stessi abbiamo segnalato il rischio di multe ai proprietari".

Anche Alessandro Bondi, uno dei soci del Toto beach bar noto anche per le serate danzanti, non lamenta problemi di multe: "Quest’anno non ne ho proprio sentito parlare – commenta –. Del resto noi abbiamo avvertito i clienti. Qualche anno fa qui è stato il putiferio, c’erano tante auto dove non non era consentito".

Le multe in passato hanno fatto parlare molto di sé anche per l’importo: 206 euro, in quanto infrazioni non al Codice della Strada ma a quello della navigazione in zona demaniale di competenza della Capitaneria.