Muore a due mesi dallo schianto sull’incrocio pericoloso

"Caro Babbo, dopo due mesi di sofferenza, adesso che ho la consapevolezza che questa guerra l’abbiamo purtroppo persa, vorrei avere la certezza di avere combattuto le giuste battaglie. Fai buon viaggio. Non ti dimenticheremo mai". È il toccante post con cui la fusignanese Lara Guerrini, attraverso il proprio profilo Facebook ricorda, con affetto misto a comprensibile dolore, il padre Bruno (in paese conosciuto come ‘nonno Picio’), spentosi nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio all’età di 82 anni all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, a distanza di un paio di mesi da un incidente stradale, verificatosi nella sua Fusignano, in cui era rimasto coinvolto. Uno scontro tra due auto all’incrocio tra via Sordina e via Fornace, una delle intersezioni più pericolose di tutto il territorio comunale, teatro negli anni di un numero davvero impressionante di incidenti (in almeno due casi, compreso quest’ultimo, con esito purtroppo mortale), tanto da essere tristemente definito "maledetto" ed essere stato più volte oggetto da parte del gruppo ‘Prima Fusignano’ di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, finalizzate alla messa in sicurezza.

L’incidente, i cui rilievi furono effettuati dalla Polizia Locale della Bassa Romagna, si verificò poco dopo le 13 del 10 novembre. "Quel giorno – racconta Lara – mio padre era volante di una Toyota Yaris e stava percorrendo via Sordina con direzione di marcia Maiano Monti-Fusignano. Durante questi dolorosissimi due mesi di degenza, in parte all’ospedale di Lugo e in parte in quello di Ravenna, è stato lui stesso a spiegarmi che, una volta giunto all’intersezione con via Fornace, si era regolarmente fermato allo ‘stop’ e dopo aver attentamente guardato su entrambi i lati, era ripartito. È stato in quel momento che è avvenuta la violenta collisione con un’altra auto che procedeva lungo via Fornace proveniente da San Savino, e quindi da sinistra rispetto alla Yaris".

Bruno Guerrini, che prima di andare in pensione aveva lavorato come facchino, era molto conosciuto nella cittadina. "Non spetterebbe a me dirlo – aggiunge con commozione la figlia –, ma posso assicurare che ‘nonno Picio’ era davvero una persona stimata, affabile, ben voluta e sempre pronta a farsi in quattro. Sono stati due mesi durissimi durante i quali, pur avendo riportato traumi di grossa entità, è rimasto cosciente fino agli ultimi giorni dell’anno, soffrendo purtroppo le pene dell’inferno. Uno scenario che non auguro neppure al mio peggior nemico. Nonostante il prodigarsi del personale medico e paramedico nonché dopo una serie di circostanze davvero sfortunate, poco prima dell’alba di martedì si è spento".

Tante le testimonianze di cordoglio e di affetto arrivate in queste ore, sia direttamente che attraverso i social, alla moglie Lella e alle figlie Vanna e Lara. Fino al primo pomeriggio di oggi sarà possibile tributare all’82enne l’ultimo saluto nella sala del commiato, al civico 2 di via Santa Barbara a Fusignano. Alle 14 la partenza per il cimitero di Faenza, dove avverrà la cremazione. Nel ringraziare tutti coloro che si sono uniti al loro dolore, i familiari hanno espresso la volontà di devolvere le offerte al canile e al gattile di Bizzuno.

Luigi Scardovi