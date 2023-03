Muore alla vigilia della sua mostra

Una notizia inaspettata che ha colto tutti di sorpresa, provocando non poca angoscia. Franco Donati, l’artista 54enne originario di Fusignano che sabato 25 avrebbe dovuto inaugurare la sua personale nella Rocca di Bagnara, è improvvisamente deceduto nella notte fra il 22 ed il 23 marzo. "Siamo profondamente angosciati e attoniti e porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, cui ci stringiamo con un forte abbraccio" ha dichiarato il sindaco Riccardo Francone, con il quale Donati condivideva la sede di lavoro.

L’artista, che viveva a Belricetto con la moglie e i figli, ricopriva infatti il ruolo di magazziniere al Polo tecnico professionale Stoppa-Compagnoni di Lugo, dove il sindaco di Bagnara insegna. "Perdiamo un’anima dotata di una straordinaria e umile sensibilità – aggiunge Francone –, un’anima con il dono di una rara complessità che la rendeva tristemente privilegiata, perché spesso essere spiriti artisti significa dover gestire una superiore capacità introspettiva e una inconscia, insopprimibile necessità di scavare fino al fondo, di illuminare il buio".

Donati ha partecipato in qualità di incisore, pittore e poeta a numerosi premi e mostre nazionali e internazionali, ottenendo importanti riconoscimenti. Ne fanno parte la Medaglia d’argento della Camera dei Deputati, la Medaglia di bronzo della Camera del Senato, l’attestato di merito ’Benefattore della città di Milano’ e l’attestato di merito dell’Unesco (Bologna). Alcune delle sue opere sono conservate in diversi musei e raccolte di grafica, fra le quali compaiono il Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi, la civica raccolta delle stampe Achille Bertarelli di Milano, il centro di documentazione grafica Le Cappuccine a Bagnacavallo, il Museo della grafica di Brunico, il Gabinetto nazionale delle stampe di Roma, il museo Morandi di Bologna, la galleria internazionale d’arte moderna Ca’ Pesaro di Venezia, la Peggy Guggenheim Collection di Venezia, la Pinacoteca casa Rusca a Locarno e persino il Museo civico d’arte moderna Villa Ciani a Lugano e la Real Academia de bellas artes de San Fernando di Madrid. I suoi lavori sono stati esposti in occasione di personali organizzate principalmente sul territorio e di collettive spesso tenutesi all’estero: in Messico, Usa, Francia, Albania, Uruguay, Alsazia, Ungheria.

"Dopo aver visto la sua personale alle Pescherie della Rocca un paio di anni fa mi sono reso conto del suo altissimo valore come artista e come persona – ricorda Francone –. Franco stava attirando un notevole interesse per le sue capacità e, con quello, i meritati successi. Stava raggiungendo un livello di apprezzamento da parte della critica sempre più elevato, pur mantenendo un atteggiamento umile. Certi di onorarlo e fare ciò che lo avrebbe reso felice abbiamo scelto, insieme alla famiglia, di non annullare la mostra, ma di rinviare l’inaugurazione . Sarà un omaggio alla sua memoria attraverso la bellezza misteriosa, chimerica, evocativa delle opere che ci ha lasciato".

L’inaugurazione di ’Chimere’, titolo della mostra di Franco Donati, si terrà quindi sabato 1 aprile alle 16.30 nella Rocca Sforzesca di Bagnara. A ingresso libero, l’esposizione sarà visitabile fino a lunedì 10 aprile dalle 15 alle 18 il sabato, la domenica e il lunedì di Pasqua.

Monia Savioli