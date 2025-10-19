Muore poco dopo la madre Anna Luisa. Addio al consigliere FdI Rambelli

Doveva essere la sua giornata, quella di ieri, sabato 18 ottobre, data scelta per festeggiare la conclusione della raccolta di firme promossa in prima persona per assicurare più sicurezza alla sua città, Bagnacavallo. I suoi compagni di banchetto avevano già iniziato a mandargli messaggi, sorpresi dal ritardo che stava accumulando. Ma Gianfranco Rambelli, consigliere comunale, a quei messaggi non ha mai risposto. Il suo cuore aveva smesso di battere qualche ora prima, intorno alle 22 di venerdì, dopo essere rientrato a casa, in via Bagnoli Superiore, e aver scoperto la madre con la quale viveva, Anna Luisa Baldini, classe 1937, accasciata e probabilmente già senza vita. Rambelli ha chiamato immediatamente i soccorsi. Poi è successo l’irreparabile. "Mio zio ha accolto l’arrivo dell’ambulanza al cancello – racconta il nipote, Simone Capannelli –. Poi si è allontanato in cortile per portare via il cane, un pastore dei Pirenei, e non è più tornato". I sanitari sono riusciti a entrare e hanno fatto la drammatica scoperta: prima hanno trovato la mamma, deceduta in casa, poi il figlio, morto in cortile.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità bagnacavallese dove Rambelli, imprenditore agricolo classe 1969, era molto conosciuto per il suo impegno politico. Impegno che lo aveva portato a essere eletto per due volte in Consiglio comunale a Bagnacavallo e a ricoprire, nell’ultimo anno e mezzo, anche un doppio ruolo nel consiglio dell’Unione come vicepresidente e come consigliere per Alternativa Bassa Romagna, gruppo con cui aveva organizzato la raccolta firme sulla sicurezza, che aveva avuto tanto successo. Al momento, per decidere la data dei funerali, si attende il termine delle verifiche effettuate sul corpo. L’autopsia, decisa dalla magistratura, servirà per escludere fra i motivi del decesso qualsiasi altra causa che non sia la morte naturale innescata dal dolore per l’improvvisa scomparsa della madre e favorita dai problemi di cuore di cui sembra fosse sofferente.

"Pur nella diversità delle posizioni politiche – afferma il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni – Gianfranco Rambelli era una persona franca e diretta, animata da un profondo amore per la sua città e da un forte senso civico. Ha sempre partecipato con impegno alla vita amministrativa, contribuendo al dibattito pubblico con passione e convinzione". Per ricordarlo, l’Amministrazione proclamerà una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta. Messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia di Rambelli da parte del Consiglio, della Giunta e della presidente dell’Unione della Bassa Romagna, Elena Zannoni a nome di tutti gli amministratori del territorio, dal sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Riccardo Sabadini e da Fratelli d’Italia, partito per il quale sedeva fra i banchi del consiglio comunale di Bagnacavallo.

Proprio dal partito sono arrivate note di cordoglio a tutti i livelli: dal consigliere regionale e coordinatore provinciale Alberto Ferrero alla capogruppo in Regione Emilia-Romagna Marta Evangelisti e all’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, che in un comunicato per la scomparsa di Rambelli ricordano "del suo impegno, della sua passione e del suo amore per la città" che "resterà vivo nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e condividere con lui ideali e battaglie". Nicholas Anzellotti che sedeva a fianco di Rambelli in consiglio comunale, ne ricorda in particolare la determinazione. "Quello che voleva fare – spiega – lo faceva, non si demoralizzava mai. Ci provava fino a quando non riusciva". Matteo Parrucci, capogruppo di Alternativa Bassa Romagna, aspettava Rambelli, nella mattinata di ieri, per festeggiare l’ultimo banchetto di raccolta firme. Poi, le telefonate continue da un numero sconosciuto e la decisione di rispondere. "Era Simone, il nipote di Gianfranco, che mi voleva avvisare della sua scomparsa – racconta –. Dovevamo festeggiare. Se ci penso, ora che non c’è più, posso dire che lui era la vera Alternativa. Gianfranco era quello che spingeva di più e che anteponeva i fatti ai pensieri". Nato a Bagnacavallo il 28 giugno 1969, Rambelli non si è mai sposato. Lascia tre fratelli: Stefano, 62 anni residente a Lugo, Raffaella di 57 residente a Bagnacavallo e Flavio di 53 residente a Imola.

Monia Savioli