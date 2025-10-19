Muore poco dopo l’anziana madre. Dramma nella piccola Bagnacavallo

Madre e figlio sono morti a pochi minuti di distanza l’una dall’altro a causa di altrettanti malori. E’ successo nella tarda serata dell’altro ieri a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, che ora è in lutto per le morti di Gianfranco Rambelli, imprenditore agricolo di 56 anni nonché consigliere dell’Unione dei Comuni e della madre 88enne Anna Luisa Baldini. Intorno alle 22.15, Rambelli ha allertato il 118 riferendo che la madre aveva accusato un grave malore. Alcuni minuti dopo anche l’uomo si è sentito male. Quando sono arrivati i soccorsi purtroppo sia per la madre che per il figlio non c’è stato purtroppo nulla da fare. Entrambi i decessi sarebbero riconducibili a cause naturali. Il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, ha proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali.