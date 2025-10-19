Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Ravenna
CronacaMuore poco dopo l’anziana madre. Dramma nella piccola Bagnacavallo
19 ott 2025
REDAZIONE RAVENNA
Muore poco dopo l’anziana madre. Dramma nella piccola Bagnacavallo

Madre e figlio sono morti a pochi minuti di distanza l’una dall’altro a causa di altrettanti malori. E’ successo nella tarda serata dell’altro ieri a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, che ora è in lutto per le morti di Gianfranco Rambelli, imprenditore agricolo di 56 anni nonché consigliere dell’Unione dei Comuni e della madre 88enne Anna Luisa Baldini. Intorno alle 22.15, Rambelli ha allertato il 118 riferendo che la madre aveva accusato un grave malore. Alcuni minuti dopo anche l’uomo si è sentito male. Quando sono arrivati i soccorsi purtroppo sia per la madre che per il figlio non c’è stato purtroppo nulla da fare. Entrambi i decessi sarebbero riconducibili a cause naturali. Il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, ha proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali.

