Bagnacavallo, 27 settembre 2018 - E’ finito sotto alle ruote del suo stesso trattore che era ripartito all’improvviso. Così verso le 18 un agricoltore di 59 anni è morto a Bagnacavallo sotto agli occhi della moglie testimone oculare dell’infortunio. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118 allertati dalla donna: il 59enne è deceduto in seguito alla gravi lesioni riportate. Sul posto, oltre ai carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti anche gli ispettori della medicina del lavoro dell’Ausl Romagna, all’opera fino a notte fonda per ricostruire ogni dettagli dell’accaduto. Secondo quanto finora rilevato, il 59enne stava lavorando in un fondo agricolo della ditta, una sas, che gestisce assieme ai due fratelli: sembra che a un certo punto il trattore, forse lasciato in folle in un punto del campo in leggera pendenza, abbia iniziato a marciare autonomamente sebbene il 59enne fosse sceso.

A quel punto l’agricoltore avrebbe rincorso il mezzo cercando di salirvi al volo ma finendo purtroppo schiacciato dalle sue pesanti ruote. Dell’accaduto, è stato avvisato il pm di turno Stefano Stargiotti. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.