Muore durante la vacanza in Egitto

Faenza (Ravenna), 28 novembre 2024 – Insieme a un gruppo di altri faentini si trovava in vacanza a Sharm El Sheikh, in Egitto, quando all’improvviso ha avuto un malore e purtroppo è deceduta poche ore dopo.

Maria Giovanna Lega, ex addetta delle ferrovie di 71 anni, era partita all’alba di sabato scorso alla volta della località balneare egiziana insieme a una comitiva proveniente dalla città manfreda per trascorrere piacevoli ore in compagnia tra sole e mare.

Nel tardo pomeriggio di martedì, però, mentre era nella propria camera all’interno del villaggio di Sharm El Sheikh, dove alloggiava, ha avuto un malore.

Subito dopo essere stato allertato, il medico della struttura è intervenuto e ha visitato la donna, consigliandole di effettuare alcuni accertamenti all’ospedale più vicino. Per questo la 71enne faentina è stata trasportata in ambulanza in ospedale dove poche ore dopo è stata colta da un arresto cardiaco.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione per Maria Giovanna Lega non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La donna, che ha sempre vissuto a Granarolo faentino e un anno fa si era trasferita nel centro di Faenza, viveva sola. Una decina di anni fa aveva perso il figlio e in seguito in compagno.

Il decesso della donna ha sconvolto la comitiva faentina, che si trovava in vacanza in Egitto con un viaggio organizzato. Subito sono stati avvisati i parenti a Faenza, che si occuperanno della cerimonia funebre una volta che la salma arriverà in Italia. Del rimpatrio si occuperà l’Ambasciata italiana in Egitto.