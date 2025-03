‘Muovi Ravenna’. Barattoni lancia 8 incontri aperti alla cittadinanza

"Non mi occupo né delle valutazioni né delle scelte che fanno i candidati di opposizione. Io mi occupo di ascoltare i cittadini e le loro esigenze". Il candidato sindaco del Centrosinistra a Ravenna Alessandro Barattoni non risponde alle dichiarazioni di Nicola Grandi - che lo considera "una candidatura debole" specie se lo si compara "ad un fuoriclasse della politica come de Pascale" – e conferma il suo impegno all’ascolto dei cittadini e della società come base per realizzare un programma e una attività di governo della città che dia risposte concrete alle esigenze della popolazione del territorio. In particolare, ’Muovi Ravenna’ è la campagna di partecipazione civica che inizierà lunedì 17 marzo e si svilupperà in otto incontri aperti alla cittadinanza. In questo modo i cittadini e le cittadine di Ravenna potranno contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città.

"Insieme vogliamo raccogliere e discutere idee, confrontarci sulle sfide che ci attendono e progettare soluzioni concrete per rendere Ravenna ancora più vivibile", osserva Barattoni. Entrando nel merito degli appuntamenti, il candidato di centrosinistra spiega: "Sono certo che avremo riscontri positivi e, in alcuni casi, soluzioni inattese, ma soprattutto sono certo della partecipazione della nostra comunità politica e, perché no, anche di chi non si riconosce nella nostra parte politica". Gli incontri (sempre dalle 18 alle 20) si divideranno in tre momenti. Nella prima parte di presentazione, della durata di circa 40 minuti, relatrici e relatori discuteranno le tematiche; nella seconda, altri 40 minuti, i partecipanti si suddivideranno in tavoli di lavoro ristretti per facilitare lo scambio di opinioni e la creazione di documenti condivisi di sintesi. L’ultima fase sarà di discussione e relazione del lavoro svolto nei tavoli.

Questo il calendario: lunedì 17 marzo, dalle 18 alle 20, Rocca Brancaleone (le sfide di Ravenna); lunedì 24 marzo, Outdoor Gambi via Faentina, 169, Ravenna (ambiente, territorio e transizione ecologica); giovedì 27 marzo Agriturismo Martelli, via Altiero Spinelli, 10, Ravenna (lavoro); sabato 29 marzo, libreria Scattisparsi, via Sant’Agata Ravenna (scuola, formazione e cultura); mercoledì 2 aprile, Chalet dei Giardini, viale Santi Baldini, 4, Ravenna (salute); giovedì 3 aprile Ristoro Teodorico, via Pomposa, 58, Ravenna (comunità e diritti); mercoledì 9 aprile Centro ippico Golden Horse, via Baiona, 310, Porto Corsini (turismo e sport); martedì 15 aprile, Hobbies Bar, Via Cella, 556, Carraie (Ravenna policentrica).

Giorgio Costa