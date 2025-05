Murale di Che Guevara vandalizzato: "A disposizione per il restauro"

"Rifondazione Comunista si mette a disposizione per risolvere al più presto lo scempio dell’immagine del comandante Che Guevara". Il partito con una nota comunica la propria disponibilità a mettersi all’opera per ripristinare il murale in piazza Ugo La Malfa vandalizzato nei giorni scorsi e che raffigurava il volto di Che Guevara, realizzato su alcune piastrelle. Piastrelle che ora risultano per la maggior parte gettate a terra e ridotte in piccoli pezzi, col risultato che il disegno - che era stato inaugurato nel 2011 - non esiste più, a eccezione di un occhio e parte dei capelli. "Mentre esprimiamo la nostra ferma condanna per il gesto compiuto contro il murale in piazza La Malfa a Ravenna, raffigurante i comandanti Guevara e Bulow, ci uniamo alla preoccupazione, al rammarico e alla tristezza espressi dall’associazione Italia-Cuba sezione ’Vilma Espin’ di Ravenna – scrive Rifondazione in una nota –. Il rinvenimento dei danni provocati, al momento, da ignoti, avvenuto proprio all’indomani del 25 aprile, ci preoccupa ancor di più stante l’evidente senso di impunità che alcune sparute minoranze vogliono rappresentare a danno dell’intera comunità cittadina, dei simboli della Liberazione nazionale dalle bande nazifasciste e della cooperazione internazionale e di amicizia fra i popoli".

Rifondazione ricorda infatti che il murale fu frutto di una collaborazione triennale tra l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna, la Esquela de Arte di Trinidad di Cuba e il Comune di Ravenna, a cura dell’associazione di Amicizia Italia-Cuba. E così il partito si mette a disposizione per riaprire il canale di comunicazione e collaborazione tra le due scuole d’arte e il Comune e "per attivare, come già avvenuto in passato, insieme ai suoi volontari, le forze studentesche, le associazioni di volontariato e singole cittadine e cittadini che possano collaborare al restauro dell’opera".