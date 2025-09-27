Murales degli studenti. L’ospedale si colora ancora

Un museo diffuso, quello che raccoglie al proprio interno l’ospedale ‘Infermi’ di Faenza, e che si arricchisce con il progetto quinquennale ‘L’arte che regala benessere’, nato con l’obiettivo di umanizzare gli spazi del nosocomio. In particolare, l’ospedale di Faenza, che ieri è stato il teatro dell’inaugurazione dell’opera ideata dalla studentessa Martina Frecentese, che lo scorso anno scolastico frequentava la quinta del liceo artistico ‘Torricelli-Ballardini’. Una collaborazione, quella tra l’istituto e il presidio ospedaliero, che proseguirà anche nei prossimi anni. Al secondo piano del blocco 8 del nosocomio faentino, la sala d’attesa della piattaforma ambulatoriale dedicata all’area medica, presenta un nuovo decoro: una cascata che riprende le vetrate dell’ambiente e che prosegue nel muro opposto dove spiccano un pescatore e un pesce in ceramica. Nelle sale di attesa le persone tendono a concentrarsi sul motivo della loro presenza in ospedale e gli ambienti risultano spesso luoghi impersonali. Proprio la neutralità del locale può riflettere l’ansia dell’individuo nei confronti della malattia, accentuandone la solitudine. Il luogo d’attesa, nelle idee dei promotori, dovrebbe essere quindi pensato come uno spazio pieno di significati e idee, ricco e articolato che, pur garantendo la possibilità di privacy e di raccoglimento in se stessi, contenga elementi che distraggano in modo congruo dall’ansia e interrompano la lunghezza e la monotonia dell’attesa. Un’idea, quella di umanizzare gli spazi, che non è solo una scelta estetica, dunque, ma che pone tra le finalità il miglioramento del benessere delle persone, anche emotivo.

Per questo, dal 2021, grazie alla collaborazione tra l’ospedale e il liceo artistico, sono già stati ripensati cinque ambienti attraverso le ‘incursioni artistiche’ con cui sono stati vivacizzati altrettanti spazi dell’ospedale. Un percorso "iniziato nel 2020", ha evidenziato il direttore del presidio Davide Tellarini, presente ieri insieme ad Anna Lusa, responsabile organizzativa del presidio afferente alla Direzione Infermieristica. Entrambi hanno posto l’accento a quando, durante la pandemia, si rese necessario creare un percorso di accesso esterno per l’oncologia. Da lì iniziò la collaborazione con il liceo, come ricordato da Sonia Marchiani, referente dell’istituto artistico, presente ieri insieme ai professori Martino Neri e Valentina Venturi. Un momento, quello, in cui gli studenti "percepirono il senso dell’arte". Esattamente come i tanti studenti che ieri erano presenti in ospedale per l’inaugurazione della nuova opera e che saranno chiamati a presentare progettualità artistiche su altri spazi dell’ospedale. "Un lavoro non frutto del caso – ha sottolineato il sindaco Massimo Isola –, l’incontro tra liceo artistico e ospedale. Che arricchisce un luogo simbolico per la comunità anche con nuovi linguaggi".

d.v.