Muratore con esperienza a tempo determinato

Un’azienda consolidata di Ravenna è alla ricerca di un muratore con esperienza per l’ampliamento del proprio organico. Si ricerca una figura automunita e in possesso della patente B, completa a livello professionale e autonoma nel lavoro. L’azienda chiede educazione, puntualità e, quando necessità, la capacità di lavorare in squadra. Vengono richieste conoscenze linguistiche dell’italiano parlato e scritto appropriate. Il luogo di lavoro è Ravenna e il lavoro si svolge in provincia di Ravenna. La qualifica Istat è: ‘Muratori in pietra, mattoni e refrattari’. Il tipo di contratto proposto, da dipendente, è a tempo determinato e l’orario offerto è a tempo pieno, dal lunedì al venerdì.

Scadenza il 16 ottobre 2023.