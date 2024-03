Muri imbrattati, assolto 25enne . Il vice sindaco: "Mi rammarico". Il legale: "Felici solo se si condanna?"

L’assoluzione di un 25enne - per non aver commesso il fatto -, accusato, insieme ad un amico, di aver imbrattato con l’uso di bombolette a vernice spray edifici pubblici e privati, nonché pertinenze di immobili di interesse storico, fa andare su tutte le furie il vicesindaco, Eugenio Fusignani (per il giudice non è stato provato che il giovane scagionato abbia partecipato ai fatti). "Non posso esimermi dall’esprimere il mio rammarico in merito all’assoluzione del writer che apre un’inquietante riflessione sulla reale capacità di soluzione dei problemi del Paese", si legge in una nota dell’amministratore.

"L’imbrattamento di luoghi e monumenti pubblici è una piaga sociale oltre che un reato che comporta costi per la collettività che non sono solo le spese per il ripristino dei luoghi “violati” dalle bombolette di giovani (e meno giovani) grafomani compulsivi, ma anche quelli del degrado nel quale piombano interi quartieri presi d’assalto da graffitari più o meno improvvisati – prosegue –. Sappiamo bene, in base ad acclarate teorie sociologiche, come il degrado sia il primo passo verso l’abbassamento del livello di sicurezza. Per questo credo che il legislatore debba intervenire su questo: intanto inasprendo le pene per questo fenomeno inquietante ma anche rivedendo l’istituto del Giudice di Pace, giustamente introdotto per alleggerire le Procure da procedimenti per “reati minori”, ridisegnandone i confini d’intervento nelle funzioni". L’imputato era difeso dall’avvocato Enrico Ferri, che condivide le preoccupazioni del vicesindaco "per la grave piaga sociale costituita da un dilagante imbrattamento e danneggiamento di monumenti e luoghi" e l’importanza della prevenzione. Ferri rileva che "la funzione del processo è l’accertamento della responsabilità penale e non attiene minimamente la “capacità di soluzione dei problemi del Paese”. Di questi ultimi è bene che non se ne facciano carico i magistrati, che hanno il compito di intervenire a fronte della commissione di un reato e non già per la risoluzione di ciò che, a seconda delle sensibilità personali e contingenti, possono considerarsi “emergenze” di sicurezza".

L’auspicio è che il rammarico di Fusignani "a fronte della notizia di una sentenza assolutoria di un concittadino, pronunciata all’esito di una istruttoria dibattimentale, non sia figlia di una concezione di utilità del processo penale solo allorquando esso giunga ad una sentenza di condanna". Rispetto alle proposte di inasprimento delle pene, "detta soluzione non ha mai comportato alcun utile risultato in termini di effetti deterrenti. La devianza di certi comportamenti chiami in causa l’istruzione, l’educazione, l’esempio da parte degli adulti ed in ciò le istituzioni dovrebbero impegnarsi, anziché rifuggire nell’immediata - quanto inutile - scorciatoia della pena. La giustizia della convivenza non deve mai essere affidata al “più penale”".