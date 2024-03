Muri imbrattati, assolto: "Era l’amico, non lui"

Un25enne di Ravenna era accusato, unitamente a un amico, di avere imbrattato con l’uso di bombolette a vernice spray edifici pubblici e privati, nonché pertinenze di immobili di interesse storico e altri manufatti appartenenti ad aziende erogatrici di servizi pubblici. Il giudice di pace, ieri, lo ha "assolto per non avere commesso il fatto", ritenendo che non sia stata raggiunta la prova che lo stesso avesse partecipato all’azione di imbrattamento, compiuta esclusivamente dall’amico.

L’indagine era stata condotta dalla Polizia locale di Ravenna, impegnata nel 2020 a contrastare il fenomeno dei writers, che imbrattavano gli edifici cittadini, agendo soprattutto col volto travisato. Nel febbraio 2020 la telecamera di un bancomat aveva ripreso una coppia di ragazzi, uno dei quali stava disegnando un graffito su un edificio mentre il secondo, sceso dalla stessa auto, prelevava dal bancomat, eventualità che aveva consentito la sua identificazione. Durante le indagini era emerso che nel settembre dello stesso anno due giovani, entrati in un negozio per acquistare uno skate, non si erano accordati sul prezzo e qualche giorno dopo il commerciante aveva trovato una scritta sul muro con insulti di questo tenore: "Sei una m., non mi hai venduto lo skate, figlio di...", e sotto la firma “sporco“.

Il titolare aveva riconosciuto uno dei ragazzi in questione in uno degli avventori del vicino bar, frequentato da writers. Nel corso della perquisizione, nelle loro abitazioni erano stati rinvenuti dei tag, vale a dire le maschere con le quali vengono disegnati i graffiti, ma nessuno con la scritta “sporco“. Il difensore del 25enne, avvocato Enrico Ferri, ha fatto emergere che il rapporto di amicizia con l’altro graffitaro, ripreso dalle telecamere di via Gulli e via Aquileia all’atto dell’imbrattamento, non fosse elemento sufficiente a ritenere che anche il secondo sia un imbrattatore. E così il rinvenimento, nel suo sottoscala, di una scatola con disegni tra cui anche la scritta “sporco“, non basta in quanto, scrive il giudice nella sentenza di assoluzione, "tutte le scritte e i disegni appaiono riferibili a più mani", in quanto la scatola assomiglia a "un astuccio degli studenti sui quali i compagni si divertono a lasciare un proprio segno".