Il muro anti-onde invisibile si fa largo sotto il livello del mare

Ravenna, 16 maggio 2025 – Non si vede ancora nulla della diga a protezione del rigassificatore Snam, che sorgerà a 8,5 chilometri al largo del porto di Ravenna, ma sotto il livello del mare i lavori procedono velocemente.

Verrà realizzato il muro paraonde, che arriva a 10,50 metri sul livello del mare e sarà la parte dell’infrastruttura visibile dalla costa

“È un’opera di ingegneria marittima molto avanzata – commenta Stefano Pasi, capo area Sviluppo Infrastrutture dell’Autorità di sistema Portuale e responsabile del progetto -, unica in Italia nel suo genere, perché completamente offshore, cioè senza un collegamento alla terraferma”.

Sarà lunga 880 metri, larga 22 e consentirà un ormeggio sicuro alla nave rigassificatrice BW Singapore. Attualmente si sta completando il ‘campo prova’ per verificare il funzionamento della tecnica dei pali in ghiaia infissi sul fondale per consolidare il terreno e sorreggere il peso della struttura della diga.

Questa fase si concluderà entro giugno, mese in cui arriverà dalla Spagna il bacino galleggiante Kugira 2, uno dei più grandi del Mediterraneo, che ormeggerà al nuovo terminal Trattaroli e rimarrà a Ravenna per 16/20 mesi, il tempo necessario per i lavori. “All’interno del bacino – spiega Pasi - saranno costruiti i 35 cassoni alti circa 14 metri, come un edificio di 5 piani, che saranno poi trainati dal porto fino al rigassificatore, affondati e riempiti con materiale inerte e calcestruzzo. Su di essi verrà realizzato il muro paraonde, che arriva a 10,50 metri sul livello del mare e sarà la parte dell’infrastruttura visibile dalla costa, una linea all’orizzonte meno alta della piattaforma esistente”. Sott’acqua la situazione è questa. I pali in ghiaia lunghi 13 metri partono dalla profondità di -30 metri fino a -17 metri, che è la quota di fondale attuale. Sopra vi è un basamento in pietrame alto 6 metri, con ai lati due scogliere in massi di grandi dimensioni, che servono a dissipare l’energia delle onde e proteggere la diga. Sul basamento si appoggiano i cassoni, che escono dall’acqua per circa 3 metri, con sopra il muro paraonde.

L’intera struttura, sopra e sotto il livello del mare, arriva a oltre 21 metri, ed è paragonabile a un edificio di 7 piani. L’appalto, dal valore di oltre 200 milioni di euro, è stato assegnato dall’Autorità di sistema Portuale a un raggruppamento di imprese con capogruppo RCM Costruzioni e associata la spagnola Acciona, un’azienda di livello internazionale che si occupa di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture marittime. Intanto, dal 26 maggio, messe a punto le procedure di rifornimento del gas naturale liquefatto, entrerà in funzione la parte commerciale del rigassificatore. Un investimento di Snam di 1 miliardo e 300 milioni di euro, che ha visto impegnate le aziende Rosetti Marino, Micoperi e Saipem.