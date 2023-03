Musca e la moglie condannati Quattro anni e mezzo e 10 mila euro per il caso del marchio Ishikawa

Quattro anni e mezzo e 10 mila euro di multa. È la pena inflitta nel tardo pomeriggio di ieri all’immobiliarista Giuseppe Musca e alla moglie Susi Ghiselli in relazione alle vicende penali sorte attorno a un famoso marchio di calzature: Ishikawa. La difesa – avvocato Francesco Furno – aveva chiesto l’assoluzione. Mentre il pm Lucrezia Ciriello aveva chiesto sei anni per Musca e quattro e mezzo appunto per Ghiselli. È possibile che nel primo caso la differenza aritmetica faccia riferimento all’esclusione dell’aggravante della trasnazionalità. In quanto al terzo imputato a dibattimento, ovvero Luca Midali, indicato come amministratore unico di una delle società coinvolte, è stata pronunciata sentenza di assoluzione così come la stessa procura aveva chiesto.

Tra alcune settimane comparirà davanti al gup (ha scelto l’abbreviato) pure l’ultimo imputato: il creatore del marchio, Angelo Lupis (è difeso dall’avvocato Carlo Benini). Le indagini della guardia di Finanza, avevano portato a contestargli per gli anni dal 2011 al 2014, un’evasione milionaria tra Irpef e Iva. Musca invece era stato tirato in ballo in qualità di consulente di Lupis; la moglie del primo, peraltro commercialista, era stata indicata quale consigliere e socio unico di una srl beneficiaria delle somme da riciclare. "Nel 2015 – aveva sottolineato il pm in requisitoria – erano iniziati accertamenti fiscali nei confronti di Lupis totalmente sconosciuto all’Erario". E lui a un certo punto "aveva chiesto di essere sentito. Disse di essersi avvicinato a Musca perché amico di famiglia". Quindi, su imbeccata di questi, "di avere creato la società svizzera Macedonio International Sa proprietaria del marchio". Si tratta di una società anonima, ovvero dall’Italia "non vediamo i soci: Lupis ci disse chi c’era dietro, questo non lo sapevamo". E anche se i titolari "formalmente erano altri", lui "aveva la garanzia della proprietà reale tramite una scrittura privata". Insomma, per il pm "Musca era la mente: e la garanzia per Lupis era cedere al 70% la licenza alle società di Musca-Ghiselli". Alla fine i due coniugi "avevano in mano licenza e marchio con cui guadagnavano". Circa il comportamento di Lupis, il pm si era domandato: "Perché è così sciocco? Perché pensa: ho una scrittura privata che, a mia richiesta, mi consente di comperare a 900 euro il 70%" da aggiungere al 30% di quote che aveva in mano. Ma la scrittura privata era stata disconosciuta: "Musca si è tenuto licenza e capitali". In definitiva Lupis era stato "sciocco ma logico: voleva sfruttare il marchio con società non riconducibile a lui". E si era rivolto ai Musca perché "aveva bisogno di una consulenza criminale su come raggirare il Fisco".

Secondo quanto sostenuto in arringa dall’avvocato difensore Furno, Musca, "sentito a dibattimento, ha ben presentato il progetto e spiegato in un’ottica di assoluta legalità tutti i passaggi. Non è un benefattore, certo: era chiaro che l’intento fosse di guadagnarci. In maniera lecita però". Scontato insomma il ricorso in appello non appena verranno depositate le motivazioni. Per i coniugi, si tratta della seconda condanna in una ventina di giorni: il 9 marzo scorso erano stati condannati a tre anni e mezzo per il versante penale del fallimento della società di consulenze Sicro Consulting srl.

a.col.