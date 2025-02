Musei Byron e del Risorgimento. Ampio servizio del Touring Club

‘Terre di libertà’: si chiama così l’ampio e ricco servizio di 12 pagine con richiamo in copertina, che il prestigioso mensile del Touring Club Italiano, che vanta 280 mila soci e una rivista diffusa capillarmente non solo in Italia, dedica ai Musei Byron e del Risorgimento, legando le vicende romantiche e risorgimentali del poeta e dell’Eroe dei due mondi. ‘Le pinete testimoni delle vicende di due fuggitivi’ racconta Clelia Arduini, inserendo Byron e Garibaldi nella magia di luoghi tra terra e mare, tra passato e modernità, tra poesia e guerra. ‘Momenti che diventano monumenti’ è il racconto storico delle vicende dei due protagonisti dei Musei, documentati nel servizio anche da numerose foto che riprendono gli interni multimediali, i preziosi cimeli, i dipinti restaurati, la storia e la magia della capanna che accolse Garibaldi in fuga dagli austriaci ‘quando i patrioti ravennati lo portarono in salvo’, la laguna e la pineta teatro degli incontri di Byron con i Carbonari.

Ad oltre un mese dall’inaugurazione, i Musei Byron e del Risorgimento continuano ad essere protagonisti sia della grande stampa internazionale, dal The Telegraph al The Guardian, sia dei media e delle tv nazionali: in contemporanea con il Touring Club Italiano anche Gente dedica in queste ore un ampio spazio ai Musei Byron e del Risorgimento. Il tutto mentre i Musei sono meta continua di centinaia di visitatori, attratti dalla straordinaria dimensione culturale e narrativa delle storie del Poeta del Romanticismo e dell’Eroe dell’Unità d’Italia.