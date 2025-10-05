Musei Byron, un sabato per tutti . L’11 ottobre l’ingresso sarà gratuito

Per la prima volta dall’inaugurazione risalente ormai a quasi un anno fa i Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna apriranno gratuitamente al pubblico sabato 11 ottobre dalle 10 alle 18, nell’ambito della giornata nazionale ‘È Cultura’ promossa dall’Associazione Bancaria Italiana, presieduta da Antonio Patuelli.

Nella giornata in cui tradizionalmente banche e fondazioni bancarie aprono gratuitamente alla visita di cittadine e cittadini, scolaresche, turisti, i propri monumenti ed i propri palazzi, l’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Mirella Falconi Mazzotti rappresenta una novità nell’edizione 2025 dell’evento. In questi mesi i musei, inaugurati il 29 novembre 2024, hanno registrato migliaia di visite da tutto il mondo (Australia, Canada, Giappone, Argentina) e presentano moderne realtà digitali con documentazioni, fotografie, ricostruzioni storiche, video e audio dell’epoca.

Nell’occasione saranno aperti gratuitamente anche i Chiostri Danteschi della Fondazione nella zona del Silenzio vicino alla Tomba di Dante, e lo storico negozio ex Bubani di piazza del Popolo (ora Private Banking della Cassa), gioiello liberty che si trova nel cuore della città.

L’iniziativa della giornata nazionale ‘È Cultura’ è particolarmente rivolta alle scuole di ogni ordine e grado per le quali, per motivi organizzativi, si richiede comunque la prenotazione al numero 335-7269756.

Sarà visitabile online anche il Palazzo della Cassa di Ravenna, con una audio e video guida sul sito della Cassa (www.lacassa.com).