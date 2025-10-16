Musei e musica, la Notte è davvero d’Oro. Sabato la città mostra tutte le sue bellezze

Sabato Ravenna si illumina con la Notte d’Oro, l’appuntamento che anche quest’anno trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico diffuso. Musica, spettacoli, mostre, inaugurazioni, monumenti aperti, visite guidate e attività dedicate a tutte le età offriranno a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere la città in un’atmosfera speciale, tra festa e cultura.

In programma anche numerose visite guidate: Palazzo Merlato, sede del municipio, aprirà le sue porte per visite guidate gratuite, in italiano, dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso alle 21.40) senza prenotazione e con partenze ogni 20 minuti; alla biblioteca Classense sarà visitabile la mostra ’La Libreria dei Camaldolesi a Ravenna. Dalla biblioteca monastica alla Classense’, con visite guidate gratuite alle 21 e alle 22, su prenotazione (info: telefono 0544 482112 – segreteriaclas@classense.ra.it); a Palazzo Rasponi dalle Teste andrà in scena “Frammenti”, un percorso guidato che condurrà il pubblico alla scoperta della storia e dell’arte del palazzo. Gli ingressi sono gratuiti a libera aggregazione, previsti alle 20.30, 21.30 e 22.30, con un massimo di 25 partecipanti per gruppo e una durata di circa 45 minuti; al teatro Alighieri il pubblico potrà partecipare a due visite guidate gratuite, alle 20 e alle 20.45, fino ad esaurimento posti. Prenotazioni esclusivamente sul sito https://www.teatroalighieri.org/events/visite-guidate-al-teatro-alighieri/; alla Domus dei Tappeti di Pietra sono previste visite guidate a pagamento, alle 18.30 in inglese e alle 19 in italiano, con punto di incontro allo Iat di piazza San Francesco, su prenotazione su www.visitravenna.it.

Ai Musei Byron e del Risorgimento sono previste visite guidate in italiano alle 19.45 e in inglese alle 20, con punto di incontro all’ingresso dei Musei. Su prenotazione sarà inoltre possibile abbinare l’esperienza a un aperitivo (previo voucher) e usufruire di uno sconto del 10 per cento sulla cena alla Taverna Byron (info: info@museibyronedelrisorgimento.it – tel. 0544 1963585).

Non mancherà l’esperienza immersiva con il Silent Play per due poeti: Dante e Byron a Ravenna, in programma alle 15.30 con partenza dallo Iat di piazza San Francesco, della durata di un’ora e mezza (attività a pagamento, su prenotazione al sito visitravenna.it).

Sarà anche una serata speciale di Mosaico di Notte (d’Oro), con aperture straordinarie dei luoghi della cultura: Il Museo Nazionale di Ravenna sarà visitabile dalle 8.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle 23. L’accesso sarà gratuito per tutta la giornata.

Il mausoleo di Teodorico accoglierà i visitatori dalle 8.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. L’accesso sarà gratuito per tutta la giornata.

Anche la basilica di Sant’Apollinare in Classe sarà aperta gratuitamente dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 19) offrendo l’occasione di ammirare uno dei capolavori del patrimonio paleocristiano. Il Battistero degli Ariani aprirà le porte dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 23, con ingresso libero per tutta la giornata.

Non mancherà l’apertura serale della biblioteca Classense. Dalle 20 alle 23 sarà possibile visitare liberamente la suggestiva Sala Dantesca, mentre nel chiostro d’ingresso sarà allestito un mercatino di libri ad offerta libera, a cura dell’associazione Amici della biblioteca Classense.

La giornata sarà anche l’occasione per scoprire la Domus dei Tappeti di Pietra, che accoglierà i visitatori dalle 10 alle 21 con ingresso ridotto a 5 euro.

Infine, i Musei Byron e del Risorgimento resteranno aperti dalle 18 alle 23, offrendo un affascinante percorso tra storia e letteratura.

La serata entrerà nel vivo in piazza del Popolo, dove alle 21 saliranno sul palco i PanPers insieme ad Andrea Vasumi con uno spettacolo comico a ingresso gratuito, capace di divertire con leggerezza e ironia.

Una performance musicale attende il pubblico al Mar, dalle 22 all’1.30, a ingresso gratuito, a cura di Magma che presenta WaqWaq Kingdom, duo giapponese composto da Kiki Hitomi e Shigeru Ishihara. La loro musica intreccia tradizione nipponica, ritmi tribali ed elettronica contemporanea, dando vita a un’esperienza intensa e suggestiva.

Nella suggestiva cornice della basilica di San Vitale, con i suoi mosaici millenari, tornerà a risuonare la musica. Alle 21 il pubblico potrà assistere a un concerto per archi e flauto. Sempre alle 21 la chiesa del Suffragio accoglierà invece un appuntamento dedicato alla chitarra. Entrambi i concerti sono a cura del conservatorio statale Verdi e organizzati dall’Opera di Religione. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti (informazioni: info@ravennamosaici.it).

A Palazzo Rasponi, oltre che ammirare le mostre in corso, il pubblico potrà divertirsi con la Cabina fotografica vintage Dedem, appositamente personalizzata per la Biennale di Mosaico Contemporaneo (fino al 18 gennaio): un’occasione per scattarsi una foto “come una volta”, riscoprendo il fascino intramontabile della fotografia analogica.

Accanto agli spazi espositivi principali, la Biennale di Mosaico Contemporaneo si apre alla città con altri suggestivi luoghi: l’Open–air Gallery di via Zirardini, con la mostra Luogo Condiviso. IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna, un percorso che trasforma la strada in una galleria d’arte a cielo aperto, e lo spazio espositivo del MTS – Mosaic Temporary Shop, all’interno dello Iat di piazza San Francesco, che ospiterà Omaggio alla Notte d’Oro del Collettivo Racconti Ravennati, punto di incontro tra creatività, artigianato e promozione culturale.

Dalle 18 alle 21 lo spazio antistante l’ex edicola di piazza del Popolo si trasformerà in Chiosco Classense – Notte d’Oro in Gioco, vivace punto di incontro per gli appassionati di giochi da tavolo. L’iniziativa, aperta a ragazzi e adulti, offrirà la possibilità di divertirsi con una selezione di giochi classici e moderni

La Notte d’Oro è anche per i più piccoli e le famiglie: la biblioteca Classense ospiterà la serata ludica ‘Golden Holden’ con giochi da tavolo per tutte le età (dalle 20 alle 23).