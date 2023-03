Musei senza gli addetti "Promesse e rassicurazioni, ma mancano tempi certi"

Promesse e rassicurazioni, ma senza tempi certi. Il nuovo personale addetto alla sorveglianza dei siti d’arte statali di Ravenna arriverà con la prossima tornata di assunzioni. La notizia arriva all’indomani dell’incontro che Giorgio Cozzolino, direttore regionale Musei Emilia-Romagna, ha avuto a Roma alla Direzione regionale musei del Ministero per perorare la causa ravennate.

"Dalla Direzione generale – spiega – assicurano che in occasione del prossimo slittamento della graduatoria, Ravenna sarà tra le priorità, solo che non possiamo sapere con esattezza quando accadrà".

Quello del personale di sorveglianza dei monumenti della Soprintendenza è un problema annoso per Ravenna, culminato domenica scorsa con la decisione, da parte di Letizia Lodi e Sandra Manara, rispettivamente direttrici del Museo nazionale e dei monumenti di epoca teodoriciana a Ravenna, di ricoprire il ruolo di custodi all’interno del Museo per consentirne l’apertura.

Una presa di posizione che, oltre ad aver consentito praticamente di tenere aperto di domenica il sito, ha anche un forte valore simbolico.

Dalle recenti graduatorie del concorso indetto dal ministero della Cultura per addetti alla vigilanza, nessuno è stato mandato a Ravenna, nonostante da mesi fossero state segnalate agli uffici romani le difficoltà in cui si trova Ravenna, dove alla soprintendenza fanno capo tre degli otto monumenti Unesco cittadini. Dei 37 addetti destinati all’Emilia Romagna nessuno è stato mandato qui, venti sono stati destinati a Bologna, otto a Modena, nove a Parma.

La graduatoria, sottolinea Cozzolino, non è esaurita, c’è ancora un migliaio di persone e l’assegnazione periodica avviene in base alle risorse stanziate dal Ministero per le assunzioni. Perché arrivi il turno di Ravenna bisognerà attendere il prossimo scaglione, nel frattempo proseguono i turni serrati e i tentativi di trovare soluzioni alternative, anche se temporanee. Tanto più che si prospettano mesi di grande affluenza turistica, durante i quali i monumenti saranno presi d’assalto da visitatori e studenti in gita scolastica.

La pianta organica del Museo nazionale e dei monumenti Unesco che fanno capo al ministero della Cultura, e cioè, la basilica di Sant’Apollinare in Classe, il Mausoleo e Palazzo di Teodorico e il Battistero degli Ariani, è deficitaria di quattordici addetti alla vigilanza.

a.cor.