Museo a cielo aperto al Borgo San Biagio

Arte e Borgo San Biagio vanno a braccetto. Domenica si è svolta l’inaugurazione del museo a cielo aperto di via del Portone, nel cuore del Borgo. Sotto al caratteristico voltone organizzatori, autorità e sostenitori hanno raccontato alla cittadinanza le motivazioni, le caratteristiche e il futuro di un progetto la cui idea era partita durante il periodo di pandemia. Attraverso le parole di Marcello Landi, presidente dell’associazione Dis-Ordine, dell’assessore comunale Fabio Sbaraglia, artisti e dell’onorevole Ouidad Bakkali - seppur nelle vesti di residente del borgo -, sono state raccontate storie di questo dedalo di stradine nelle quali, a partire dal dopoguerra, hanno abitato numerosi mosaicisti. Proprio per questo è stata scelta la strada per tale progetto in modo da raccontare un luogo attraverso il coinvolgimento di chi vi abita.

Attualmente sono esposti sotto al voltone alcuni pannelli fotografici che propongono immagini di personaggi e di vita del borgo risalenti agli anni ottanta del novecento, poi il percorso prosegue con una ventina di opere a mosaico di varie dimensioni affisse alle abitazioni, senza dimenticare la nuova tabella nel vicolo di collegamento tra via del portone e via Rampina con la recente denominazione a ricordo del mosaicista Antonio Rocchi, anch’esso già residente nella strada. "L’iniziativa non termina qui", dicono gli organizzatori. A breve infatti, l’evento proseguirà con altre mostre fotografiche presso il centro sociale ’Il portoncino’, nella Galleria Dis-ordine e con l’affissione di QR Code accanto ai mosaici per permettere a cittadini e turisti di ricevere informazioni sulle opere esposte. Un modo intelligente per valorizzare il borgo, attraverso i suoi artisti.

Marco Beneventi