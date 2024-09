Museo Baracca, due anni per l’ampliamento

Il museo dedicato all’asso degli assi, la medaglia d’oro al valor militare, Francesco Baracca, si prepara al raddoppio. Il progetto di ampliamento presentato in Regione per intercettare le risorse messe a disposizione degli "interventi di restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico storico e contemporaneo a destinazione culturale", permetterà, a cantiere ultimato di aggiungere ai 540 mq già aperti e utilizzati altri 1420 mq, oltre a ulteriori spazi all’aperto. Per un investimento richiesto di 650.000 euro, il progetto interviene sulla prima porzione delle due ali laterali della casa natale di Baracca che si affacciano internamente sul giardino e sul fronte comune che le unisce. All’intervento si aggiunge il consolidamento, allo stato grezzo, di un terzo volume rappresentato dal garage della famiglia Baracca che, in futuro, potrà essere connesso agli spazi restaurati. I nuovi ambienti saranno utilizzati per mostre temporanee, per la sezione didattica, per un bookshop più ampio con annessa caffetteria e per offrire altri spazi di accoglienza del pubblico. L’obiettivo, per quanto riguarda la tempistica, è di inaugurare l’ampliamento in occasione del centenario del Museo, festeggiato nel giugno del 2026.

Istituito dal Comune di Lugo nel 1924, il Museo venne infatti aperto due anni dopo e collocato fino al 1990 in una sala affacciata sul voltone d’ingresso della Rocca estense. Tre anni più tardi, nel 1993 venne trasferito nella casa natale dell’eroe, per seguire le volontà testamentarie del padre di Baracca, il conte Enrico che nel 1951 aveva donato all’amministrazione non solo l’edificio ma anche il fondo documentale, composto da cimeli, lettere, libri e fotografie, con funzioni e destinazione museale. Ad oggi, il museo dedicato alla figura dell’eroe di cui si evidenziano anche gli aspetti umani, calati nel contesto sociale e culturale dell’epoca, accoglie ogni anno una media di 5.000 visitatori. Un numero a cui se ne aggiungono altri, inerenti le tante attività didattiche organizzate per le scuole, da quelle dell’infanzia alle superiori. Nel corso dell’anno scolastico ‘23-‘24 ad esempio, sono stati attivati 50 laboratori e svolte altrettante visite guidate a cui hanno preso parte circa 1.300 studenti e altri 20 laboratori extrascolastici frequentati da oltre 200 bambine e bambini.

Monia Savioli