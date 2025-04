Museo Baracca e Casa Rossini

L’associazione nazionale ’Case della memoria’ promuove le Giornate delle case dei personaggi illustri, in programma sabato 5 e domenica 6 aprile. A Lugo, il museo Francesco Baracca e casa Rossini aderiscono all’iniziativa volta a valorizzare la memoria del passato organizzando speciali visite guidate gratuite. Sabato 5 aprile sarà possibile partecipare alle visite guidate al museo Baracca sia in mattinata (alle 10 e alle 11), sia nel pomeriggio (alle 16 e alle 17). Nella giornata di domenica 6 aprile, a casa Rossini le visite guidate mattutine sono previste su tre turni (10, 10.40, 11.20) così come quelle pomeridiane (16, 16.40, 17.20). La durata di ciascuna visita è di circa 40 minuti. Per prenotazioni: 0545 299105, museobaracca@comune.lugo.ra.it.