Museo Baracca, l’eroe raccontato tra le lettere

Il museo Francesco Baracca sarà protagonista, a Lugo, della ventesima Giornata del contemporaneo e della terza edizione di ‘Carte in Dimora. Archivi e biblioteche: storie tra passato e futuro’, in programma per sabato 12 ottobre. Durante la giornata, i visitatori potranno prendere parte alle visite guidate organizzate all’interno della casa natale dell’eroe. Il percorso co-condotto da Giulia Garuffi e dal direttore del museo, Massimiliano Fabbri, si svolgerà attraverso nove sale e il racconto di altrettante lettere autografe provenienti dall’epistolario di Francesco Baracca conservato dal Fondo del museo e inserito nel libro ‘Carteggio 1900-1918’ scritto da Paolo Varriale e Giulia Garuffi. Il loro contenuto, letto ad alta voce, offrirà uno spaccato della vita dell’aviatore reso attraverso i suoi pensieri. L’esposizione di due opere d’arte contemporanea, una piccola scultura bianca di Paolo Buzzi e un libro ricamato di Gogo della Luna, saranno parte integrante della visita con il compito di congiungere il momento storico a cui appartiene la figura di Baracca, evocato dalle letture, e la contemporaneità. Le visite guidate si svolgeranno alle 10.30 e alle 16.30 e saranno gratuite con prenotazione consigliata, così come l’ingresso al museo. Informazioni e prenotazioni si possono richiedere scrivendo all’indirizzo email museobaracca@comune.lugo.ra.it oppure chiamando lo 0545.299105. Allo stesso modo, durante l’intera giornata di sabato, sarà possibile visitare gratuitamente la casa museo Raffaele Bendandi di Faenza, che appartiene, come il museo Baracca, allo stesso circuito organizzato dall’associazione Dimore Storiche.

"Dopo il successo dello scorso anno, Carte in Dimora ritorna per la terza volta, per rispondere all’interesse e alla curiosità che i cittadini e i turisti dimostrano sempre più di nutrire per il patrimonio storico e culturale custodito dalle nostre dimore – commenta Beatrice Fontaine, presidente dell’Associazione Dimore Storiche-Sezione Emilia-Romagna –. Non a caso questa iniziativa mira a sottolineare il ruolo delle Dimore Storiche a livello sociale, economico e culturale per l’intera Emilia-Romagna. Le realtà private associate a noi conservano al loro interno archivi e biblioteche che, attraverso documenti come carte, libri e manoscritti, raccontano la storia del territorio e la sua evoluzione. Si tratta di un patrimonio culturale tutelato e valorizzato, soprattutto in giornate come questa, che hanno l’obiettivo di evidenziare la relazione indissolubile tra ogni dimora e il territorio che la ospita, esaltandone anche il valore sociale". L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Monia Savioli