Museo Carlo Zauli: la magia dell’arte

Non c’è modo migliore dell’esperienza diretta per apprezzare l’arte.

La classe 3ªF della scuola Europa di Faenza ha potuto visitare una realtà culturale significativa della sua città: il museo Carlo Zauli. Creata nel 2002 negli spazi che un tempo formavano il laboratorio del famoso scultore faentino, l’esposizione intende raccontare la storia di uno dei più importanti ceramisti del Novecento.

Il museo si trova in pieno centro, in via della Croce, nei pressi del Rione Nero. La struttura è uno stabile storico: nel 1700 era la stalla dei frati della chiesa di San Francesco, per poi diventare nel 1910 un laboratorio di ceramica. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, fu colpito da bombe e mitragliatrici e ancora oggi il muro esterno ne rivela i segni.

Carlo Zauli acquistò lo stabile nel 1949, lo rinnovò completamente e ne fece uno studio privato. Benché il museo sia stato fondato dal figlio Matteo Zauli, il progetto di un centro culturale era già stato ideato dallo stesso scultore. Nato nel 1926, iniziò il suo percorso artistico nel 1950, in anni in cui era difficile intraprendere una carriera artistica. Il suo lavoro fu apprezzato e premiato; il ceramista vinse numerosi concorsi nazionali e internazionali. Sempre pronto a sperimentare, riuscì a ottenere, cuocendo il gres ad alte temperature, sfumature di bianco molto particolari, poi denominate ’bianco Zauli’.

Oggi possiamo comprendere il percorso dell’artista attraverso la collezione delle sue opere, l’archivio generale, le pubblicazioni e gli eventi organizzati dal museo. All’interno ci si immerge negli ambienti che costituivano l’atelier. Tutto è identico a come Zauli l’ha lasciato: dalle spugne per pulire la lavagna agli strumenti per la ceramica. Nella cantina delle argille si possono trovare i sacchi delle diverse terre provenienti da tutta Europa. La sala dei forni, con le pareti e il soffitto ancora anneriti dal fumo, è traccia indelebile del lavoro dell’artista.

Tra queste mura troviamo un omaggio al passato sempre con uno sguardo rivolto all’attualità. L’arte di Zauli viaggiò in tutto il mondo, dall’America al Giappone. Lo scultore definì questo paese come la propria patria artistica, perché si riconosceva nel dialogo filosofico dello Ying e dello Yang.

Con la diffusione delle sue opere, Zauli rese lustro a Faenza, storicamente legata alla produzione della ceramica. La connessione con le proprie radici è evidente nell’utilizzo dei materiali: le argille azzurre provenienti dai calanchi che disegnano il paesaggio tra Faenza, Brisighella, Riolo Terme.

Dagli anni ’70 Zauli realizzò le ’Zolle’. Il nome deriva dal fatto che l’argilla venisse estratta direttamente dall’impastatrice e fosse poi applicata su un supporto. La terra diventa così l’oggetto della riflessione artistica. Riflessione artistica che al museo non ha sosta. Un obiettivo della fondazione, infatti, è quello di rendere Zauli contemporaneo, per questo sono promosse numerose iniziative rivolte ai giovani artisti.

In occasione della visita, anche noi abbiamo sperimentato un atelier: abbiamo manipolato l’argilla creando un calanco, simbolo del nostro territorio, secondo una prospettiva soggettiva. Successivamente, attraverso un laboratorio di scrittura, abbiamo dato voce alle opere.

Nel Neoclassicismo i poeti "facevano versi antichi su pensieri nuovi". Gli artisti, allo stesso modo, utilizzano materiali primitivi per esprimere idee moderne.

Questa è la magia del Museo Carlo Zauli. Questa è la magia dell’arte.

Classe 3ªF

Scuola media Europa

di Faenza

Prof. ssa Giorgia Biserni