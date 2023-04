Museo delle Cappuccine, due mostre sulle stampe

Il Museo delle Cappuccine propone le due mostre ’Origine e meta. In viaggio tra le città del gabinetto delle stampe’ e ’La cura dell’antico. Il restauro delle stampe di Bagnacavallo’, visitabili dal 22 aprile (inaugurazione alle 18) fino al 2 luglio, attraverso le quali intende valorizzare il proprio patrimonio storico-artistico, in particolare quello del Gabinetto delle stampe antiche e moderne, vero fiore all’occhiello delle collezioni cittadine. La mostra ’Origine e meta. In viaggio tra le città del gabinetto delle stampe’ rientra nella tematica dedicata al paesaggio che dal 2022 accompagna l’offerta culturale cittadina e che in questo 2023 si incentra sul paesaggio urbano. Tra le oltre 13mila opere conservate nel Gabinetto delle stampe ricorrenti sono quelle dedicate a vedute urbane, che permettono di cogliere le riflessioni che alcuni artisti hanno portato avanti sul tema e di approfondire i valori simbolici attribuiti al concetto di città.

La mostra presenta una piccola selezione di queste vedute. La seconda esposizione porta invece in mostra una selezione di stampe antiche, scelte tra le più di 100 che sono state recentemente restaurate dagli specialisti del Laboratorio degli Angeli di Bologna, grazie al prezioso contributo della Regione Emilia-Romagna attraverso la legge regionale 182000. Le opere sono state oggetto di un importante intervento conservativo, del quale è dato conto nel percorso di mostra, che ha rimesso a nuovo i fogli con trattamenti di pulitura, di risarcimento di strappi e lacune e di reinstallazione su supporti adeguati, rendendole così fruibili sia per essere esposte che per essere studiate da vivo. Il Museo delle Cappuccine si trova in via Vittorio Veneto 1a. Info: 0545280911