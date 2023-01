Museo Nazionale, in pensione la direttrice

Emanuela Fiori lascia la direzione del Museo nazionale di Ravenna e dei siti Unesco Battistero degli Ariani e Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Sessantasette anni appena compiuti, dal 1 febbraio sarà in pensione. Ieri ha affidato ai social il saluto alla città. "Mi sono congedata dal ‘mio’ Museo nazionale di Ravenna con emozione e un poco di tristezza. Grazie per questi quasi 8 anni di lavoro intenso ai colleghi e agli amici ravennati che mi hanno sostenuto".

Per Emanuela Fiori l’attività di Storica dell’arte non termina certamente qui. "Al momento ho alcuni progetti di collaborazione in cantiere, ma che si svilupperanno nei prossimi mesi. Intanto, devo completare la cura di una mostra a Ferrara e proseguirò sia nel il mio ruolo di membro del Comitato Scientifico per il riallestimento dei Mosaici Contemporanei del Mar che nell’insegnamento universitario". Per la direttrice uscente è tempo di bilanci. "Gli anni a Ravenna sono stati molto intensi e spesi, da un lato, per ‘rilanciare’ il Museo nazionale, purtroppo quasi sconosciuto per gli stessi ravennati, dall’altro nella direzione e promozione dei siti Unesco statali (Basilica di Classe e Battistero degli Ariani) in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e quello del Turismo di Ravenna. E’ stata effettuata la ricognizione dello stato di conservazione dei preziosi mosaici absidali e della basilica, che ha visto quasi 150.000 visitatori nel 2022".

"Numeri inferiori al pre-pandemia – aggiunge Fiori - ma dei quali siamo soddisfatti. Lascio il Museo nazionale rinnovato nell’allestimento e nei percorsi. Nel marzo scorso abbiamo inaugurato le sale della Pittura e delle Ceramiche alle quali si è aggiunta pochi giorni fa la nuova sala dedicata alle Arti plastiche". La direttrice ricorda le molte donazioni di opere d’arte contemporanea ricevute dal Museo "che ci hanno consentito nel 2020, in pieno Covid, di aprire la sezione dell’Arte contemporanea. L’attività del Museo nazionale è stata incessante sia per quanto riguarda le mostre che i concerti ed eventi, ringrazio in particolare i nostri abituali ‘amici’ : RavennaFestival, l’Accademia di Belle Arti e l’Istituto Superiore di Studi Musicali Verdi".

Tra maggio e giugno del 2017 la direttrice Fiori fu protagonista di un gesto insolito, quanto significativo. Doveva esserci il passaggio di consegne tra Novamusa, concessionaria del servizio bookshop e biglietteria, e la subentrante (in autunno) RavennAntica. In quei giorni, molto difficili, la basilica di Sant’Apollinare in Classe si ritrovò senza servizio di apertura e vendita biglietti. La direttrice non si perse d’animo. Alle 9 del mattino si presentò lei con le chiavi e un banchetto: aprì il monumento e si mise a vendere i ticket d’ingresso. Ancora non è stato ufficializzato il nome del successore. Dovrebbe trattarsi di Letizia Lodi, storica dell’Arte ora in servizio alla Pinacoteca di Brera.

lo. tazz.