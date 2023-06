Museo Zauli, la speranza "Riaprire a settembre"

È una lotta contro il tempo quella che combatte il Museo Carlo Zauli, ferito ma non vinto, al punto da desiderare di poter riaprire al pubblico in occasione di Made in Italy, la due giorni dedicata alla ceramica italiana in programma a inizio settembre, che nella mente di molti ha già i contorni di un momento collettivo di rinascita per la città.

"Contiamo di poter rendere di nuovo visitabile almeno una parte del museo", spiega Matteo Zauli. "Al momento non possiamo fare altri piani: i danni alla struttura – a impianto elettrico, porte, soffitti, tubature, perfino ai muri, trasformatisi in fontane zampillati in occasione dell’ultima pioggia – richiederanno tempo per essere sanati".

Oggi il Museo Zauli è ancora un cantiere aperto, in cui ceramiche e gessi giacciono ricoverati in lunghe file, nell’attesa di una sistemazione meno precaria: nulla comunque a che vedere con lo scenario di devastazione portato qui dall’alluvione, che si fece largo in centro storico risalendo via Sant’Ippolito e trasformando via Croce in un fiume in piena, facendo del museo un bacino colmo di acque rosse per via della dispersione di ossido di ferro. Un panorama apocalittico che il riemergere quasi miracolo dalle cantine di molte ceramiche intatte di Carlo Zauli, riportate in superficie dalle centinaia di volontari avvicendatisi qui, aveva reso giorno dopo giorno meno cupo.

Alcune importanti opere sono comunque andate perdute: "Una delle zolle di argilla nera fra le più grandi realizzate da nostro padre è gravemente compromessa, anche per essere entrata in contatto con l’ossido di ferro che l’ha tinta di rosso. Rimarrà così: sarà esposta a breve in due eventi correlati all’alluvione". Altre due ceramiche di Zauli sono state danneggiate, benché meno gravemente, così come un’opera di Massimo Bartolini e altri pezzi della collezione contemporanea. La lacerazione più grave è però quella che ha coinvolto la porcellana di Sueharu Fukami dal titolo ‘Oltre l’orizzonte’, dono fatto a Carlo Zauli dall’artista giapponese, faro a livello mondiale per quanto riguarda la porcellana. "La frattura potrebbe anche essere ricomposta, attraverso un intervento con delle resine o direttamente con la porcellana, ma non accadrà. La porcellana non ha più quell’integrità che secondo l’artista dà valore all’opera; non intendiamo esporla contro il parere di chi l’ha creata. Fukami è il primo ad essere provato da quanto accaduto, tanto da aver fatto una donazione al museo. Lo ringraziamo e rispetteremo le sue volontà".

Circa 1400 dei gessi che Carlo Zauli utilizzava come stampi sono stati ripuliti, ma tanti sono andati invece distrutti: un danno che il museo tende però a considerare più archivistico che culturale; perdute anche le tonnellate di argille conservate nelle cantine. "Vogliamo comunque guardare avanti", promette Matteo Zauli. "La campagna di crowdfunding, unita alle donazioni private, ha già superato quota 40mila euro, preziosi per mettere in campo gli interventi utili a riaprire parte del museo".

Filippo Donati