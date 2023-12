Musica al Cisim . C’è Dagger Moth

Domani sera al Cisim di Lido Adriano saranno presentati tre progetti solisti. Sul palco Sara Ardizzoni, in arte Dagger Moth, one-woman-band con chitarra elettrica, voce ed elettronica, miscela loop, noise e melodia in bilico fra caos e struttura.

Inoltre verrà dato spazio a due giovani talenti emergenti, Mary Bianco e Ariel,, prodotte da CISIM|LODC in collaborazione con ’L’Amor mio non muore’ e ’Brutture moderne’. Le giovani musiciste Inizi presenteranno in anteprima i loro progetti discografici. Inizio ore 21.30, info: 389-6697082