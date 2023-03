Musica, al Mama’s il sound brioso dei Carampana Bafolk

Alle 21 di stasera al Mama’s club di Ravenna, in via San Mama 75, concerto dei Carampana Balfolk. Il gruppo, nato a Faenza nel 1989, ricerca e ripropone principalmente musiche e balli saltati tradizionali, e anche brani di liscio antico, diffusi in Romagna e nell’Appennino Bolognese fino a circa metà del ‘900. I Carampana Balfolk sono formati da Roberto Bucc (violino e canto), Marina Valli (violino e chitarra), Anna Malservisi ( organetto, chitarra e canto), Giuseppe Gallegati (violoncello e mandolino).

Domani sera invece presentazione in anteprima del cd ‘Charming views’ del trio formato da Fabio Mazzini (chitarra), Francesco Merli (chitarra) e Roberto Bartoli (contrabbasso). L’album è basato su composizioni originali arrangiate durante il periodo pandemico.