Musica al Planetario

La Young Musicians European Orchestra in collaborazione con l’Orchestra OYO e l’associazione A.R.A.R. torna a Ravenna in occasione dell’evento ‘Le quattro stagioni al Planetario’.

Il concerto lezione si terrà stasera alle 21 e offrirà al pubblico una combinazione di spettacolo scientifico e artistico. La prima parte dell’evento sarà una lezione tenuta da Marco Garoni, presidente dell’associazione ravennate Astrofili Rheyta e responsabile del Planetario di Ravenna, che spiegherà il processo di cambiamento delle stagioni in modo chiaro e semplice. Sarà un’opportunità per gli appassionati di scienza e per coloro che desiderano approfondire la loro conoscenza della natura.

La seconda parte vedrà la rappresentazione artistica del processo di cambiamento delle stagioni: le ‘Quattro stagioni’ di Vivaldi suonate dai giovani musicisti di OYO. La musica e le immagini della stelle sulla cupola del planetario creeranno un’esperienza unica e coinvolgente per il pubblico.

I biglietti, al costo di 5 euro, sono acquistabili online su www.vivaticket.com. Eventuali altri biglietti saranno in vendita direttamente al Planetario stasera dalle ore 20.

Durante la serata sarà organizzata anche una raccolta fondi per aiutare la scuola di musica Artistation di Faenza colpita dalle recenti inondazioni.