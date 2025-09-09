Musica, alla sala Corelli. Haolong Cheng e Falqui Massidda

Prosegue alla Sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna la rassegna ’Giovani in Musica – Masterclass e concerti’ organizzata dall’associazione musicale ’Angelo Mariani’ in collaborazione con Capit e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Dopo il concerto del giovane clarinettista Tommaso Bertozzi, alle 17.30 di oggi sarà la volta del giovanissimo violoncellista Haolong Cheng (17 anni, nella prima foto in alto) che terrà la sua esibizione insieme al pianista Ludovico Falqui Massidda.

Proveniente da Shangai dove è nato nel 2008, Haolong Cheng è stato ammesso al triennio di violoncello al Conservatorio Verdi di Ravenna come talento straordinario. Allievo nel biennio 24-25 all’Accademia Stauffer, nel 2025 si è esibito con la Stauffer String Ensemble e per S.M Re Carlo III. Vincitore dei primi premi Alberghini 2023 e “Giovani in Crescendo” 2024, svolge attività concertistica con la YMEO e l’Orchestra del Conservatorio.

Invece Ludovico Falqui Massidda, dopo la laurea di II livello al Conservatorio di Ravenna, si è perfezionato all’Accademia di Imola con Stefano Fiuzzi e Jin Ju. Ha vinto il primo premio Scandicci 2016/2018 e Agostini 2019 e dal 2025 è pianista accompagnatore titolare del Conservatorio di Ravenna. Ha debuttato come solista con la Harvestehuder Sinfonieorchester di Amburgo.

Il programma prevede alcuni brani di Schumann, ’Fantasiestucke’, i movimenti ’Adagio’ e ’Allegro’ dell’op. 70 e ’Funf Stucke im Volkston op. 102’ scritti tutti nel 1849, e per finire la ’Sonata in mi minore op. 38’ di Brahms, composta tra il 1862 e il 1865.