Musica alta, corteo contro l’arresto. Slogan e insulti, nessun incidente

Si è svolta senza incidenti – grazie anche al grosso dispiegamento di forze dell’ordine e al numero contenuto dei partecipanti, una cinquantina – la manifestazione promossa da Ravenna in Comune - Potere al popolo e ambienti antagonisti contro l’arresto di un giovane che la settimana scorsa, in piazza San Francesco, ascoltava musica ad alto volume e aveva opposto resistenza al sequestro dell’amplificatore. Arresto ritenuto troppo energico dai manifestanti. Il corteo, partito dalla stessa piazza San Francesco, si è snodato lungo le vie del centro ed è approdato in stazione. Si temevano tensioni al momento del passaggio da piazza Mameli – autorizzazione concessa dal questore per non esacerbare gli animi –, davanti alla sede del comando della Polizia locale che aveva operato l’arresto. Al dì là di qualche slogan ("Chiediamo diritti, ci danno polizia, è questa la loro democrazia"), insulti alle forze dell’ordine, improbabili richieste di dimissioni del comandante della Locale, da parte dei giovani manifestanti è prevalso il buonsenso. Rispetto a cori e slogan ’antifa’ hanno prevalso quelli pro Palestina e intifada e contro il Pd e la giunta di centrosinistra cui i giovani, dicendo di parlare a nome degli "studenti", hanno chiesto "il ritiro delle ordinanze sul decoro" poiché ritenute "leggi infami che non ci fanno vivere", contro il loro "diritto di aggregazione e assemblea". Non considerando che anche quello al decoro e alla quiete sono diritti. Altro timore, alla fine sfumato, era legato a un possibile effetto domino dopo i fatti di Bologna, dove ci sono stati scontri e una giornalista del Carlino è stata aggredita.

l. p.