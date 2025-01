Musica, balli e show per i piccoli. A Cotignola torna ‘Trèb in piàza’

In piazza a Cotignola da oggi a lunedì torna il tradizionale ‘Trèb in piàza’, con ristoro e occasioni di ritrovo per tutti.

Si comincia, appunto, oggi alle 16 con l’accensione dei bracieri al suono della cornamusa scozzese di Terry Buckley Tabanelli; a seguire i cori sotto l’albero dei bambini delle scuole dell’infanzia di Barbiano e Cotignola e il laboratorio di pittura e stampa per ritratti con pelli decorate come carte da parati (dai 6 anni, prenotazioni postaselvatica@gmail.com). Alle 17.30 è in programma ‘Rosso a spasso’, spettacolo per bambini di e con Stefano Locati; alle 18.30 balli antichi romagnoli e alle 20 musica allegra popolare.

Domani giro e pranzo punk ‘Cappelletti gravel’ con ritrovo alle 8 in piazza e rientro alle 13 dopo 70 km sui pedali (info: cappelletti.gravel@gmail.com); per chi non pedala, escursione gratuita a cura di Romagna Sentieri con prenotazione obbligatoria scrivendo su whatsapp al 349.3523188. Pranzo in piazza con intrattenimento a cura di Ben-Hur e Glauco deejay.

Dalle 10 narrazione d’arte nelle opere di Claudio Montini, di e con Cristina Sedioli; la narrazione dura 30 minuti e si ripete per tre volte: alle 10, alle 10.45 e alle 11.30. Posti limitati, prenotazione al 366.3734214. Dalle 15 in poi musica, balli e spettacoli fino a sera.

Lunedì 6 gennaio alle 14 nella casa comunale di Barbiano in piazza Alberico festa della Befana con spettacolo per bambini e distribuzione delle calze a cura di Avis Barbiano.

La Befana sarà poi in piazza a Cotignola alle 16; dalle 17 musica e spettacoli in piazza e alle 15.30 alla chiesa di San Francesco concerto per l’Epifania a sostegno della chiesa; alle 19.30 le voci del coro gospel ‘Voices of joy’ accompagneranno lo spegnimento dei fuochi.

Gli stand gastronomici delle associazioni cotignolesi saranno aperti anche per l’asporto nelle giornate del trèb in piàza: oggi dalle 17.30, domani e lunedì 6 gennaio pranzo dalle 11 e cena dalle 17.30.

Le iniziative sono curate dalle associazioni del territorio, in collaborazione con le scuole e con il coordinamento dell’Amministrazione comunale.