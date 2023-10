Musica classica in regalo ai giovani da ’Jean music room’

Musica in regalo ai giovani: è l’iniziativa ’Classica ai giovani’, che torna domani per la ’Notte d’oro’ al negozio di musica ’Jean Music Room’ di via Girolamo Rossi a Ravenna. Dalle 10 alle 20, ragazzi fino a 30 anni potranno scegliere un disco o cd di classica in omaggio senza obbligo di acquisto. Alle 17, sotto il portico, spazio anche al concerto di due talenti della Young Musicians European Orchestra: Alban Lukaj, violinista, e Raffaella Cardaropoli, violoncellista.