Musica da camera. Si parte con un sold-out

Per il quarto anno sarà organizzata la rassegna musicale “Concerti all’Oratorio” nel restauro Oratorio Madonna di Pompei, noto come chiesetta di Ponte delle Assi in via Ravegnana a Ravenna. I concerti saranno dedicati a musiche da camera del Seicento e Settecento italiano e si svolgeranno da oggi al 15 novembre. Il curatore della rassegna, il Maestro d’organo Giovanni Andrea Luisi, ha deciso di dedicarsi, con professionalità e passione per la musica classica e concertistica, ad un progetto che ha coinvolto diversi artisti, con lo scopo di rendere omaggio all’edificio religioso al quale molti ravennati sono affezionati, affidato alla parrocchia di San Paolo per renderlo fruibile e per raccogliere fondi per la sua manutenzione. Il concerto inaugurale di oggi (protagonisti Lorenzo Munari alla fisarmonica, Marina Mammarella al violino, Agide Bandini al contrabbasso e Giovanni Andrea Luisi all’organo) alle 21 è tutto esaurito; si accettano le prenotazioni per lo spettacolo dell’8 giugno (388/8091315), quando si esibiranno Sergio Zigiotti al mandolino e Marina Scaioli (spinetta).

La rassegna “Concerti All’Oratorio” anche quest’anno valorizza autori italiani dal 500’ al 800’ che hanno fatto la storia della musica mondiale e che sono stati Maestri di importati compositori mondiali ma che purtroppo non sono stati valorizzati o di cui comunque abbiamo perso cognizione. Tutti ricordiamo nomi quali Mozart e Bach, ma pochi conoscono Scarlatti, Galuppi, Martini, Corelli, eppure all’epoca Mozart ad esempio venne in Italia per imparare da loro e Bach trascriveva i loro concerti per organo. La rassegna di quest’anno vuole in particolare valorizzare la musica da camera di un romagnolo di nascita, Arcangelo Corelli, il padre del “concerto grosso” cioè la formazione musicale ad essemble che riunisce diversi strumenti, in particolare gli archi, con alternanza di momenti solistici a momenti in cui tutti suonano insieme.