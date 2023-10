Musica dai Balcani con la Ochtopus

La Piccola Orchestra Ochtopus sarà la protagonista del concerto di questa sera alle 21.30 al Mama’s Club - Circolo Arci Scintilla in via S.Mama 75, a Ravenna. ’Musica dai Balcani’ è il titolo della serata. Questi i componenti del gruppo, ravennate: Annalisa Penso: voce, violoncello; Maria Agostini:corno francese; Stefano Franceschelli: fisarmonica; Enrico Errani: percussioni; Enrico Randi: contrabbasso; Fabrizio Sabia: chitarra classica; Gianluca Gardelli: chitarra acustica;Michele Pazzaglia: sax. All’attività live ha affiancato una costante attività in studio che ha portato a realizzare il quinto album (compilation e colonne sonore per documentari e cortometraggi). Nel 2016 il gruppo è stato premiato da Raul Casadei come vincitori del contest Romagna Mia 2.0. L’incontro tra vari componenti del gruppo è stato casuale, ma forse era nell’aria, come tutte le cose che sembrano casuali e nate dal nulla ma che poi esplodono in qualcosa di necessario.

Il desiderio di guardare al di là dell’Adriatico aleggiava da tempo in tutti i componenti del gruppo. Info: mamasclub.it