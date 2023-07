Musica, danza e spettacolo Ripartono i Martedì d’estate

Ripartono stasera i martedì d’Estate, appuntamento sempre molto atteso che quest’anno assume un significato particolare. Negozi aperti, mostre, spettacoli. In piazza del Popolo si terrà lo spettacolo del gruppo di ballo Team Dance Borgo di Faenza. Saranno proposte le danze folk romagnole e non mancheranno gli s’ciucaren.

In Piazza della Libertà, durante tutta la manifestazione, sarà presente il Mercato di Campagna Amica a partire dalle ore 18. In Piazzetta della Legna dalle 18 ci sarà l’Area bimbi con giochi gonfiabili e zucchero filato e il Mago Silvestro che incanterà i presenti con giochi di magia.

In Via Pistocchi Maison M4 in collaborazione con Olivia presentano ‘I giardini di via Pistocchi’ musica, balli e bollicine. In Corso Mazzini, l’erboristeria Fiore della Vita offre consulenze olistiche con esperti diversi per ogni serata. Corso Mazzini e Via Pistocchi saranno palco di serate musicali durante tutti i martedì del mese: stasera musica dal vivo alle 20:30 con i Work in progress; l’11 luglio arrivano i Basterdjazz con brani musicali commerciali, Jazz, Blues, Funky e un piccolo repertorio Klezmer. In corso Saffi, tutti i martedì di luglio Ottica Scipi presenta “Serate a sorpresa!”. Stasera dalle ore 19, l’associazione Nonno Banter 57 propone i giochi della tradizione, mentre alle 21 ci sarà musica live dalla zona Ovs con il jazz, blues e soul di Gloria Turrini.

L’Erboristeria l’Elisir ospita l’associazione di volontariato, Fiori D’Acciaio, per la prevenzione e la cura dei tumori al seno.

Tante anche le aperture straordinarie e visite guidate. Ne elenchiamo alcune. Il Mic, per tutti martedì del mese propone la visita guidata alla mostra del Premio Faenza, inclusa nel biglietto d’ingresso.

Il Museo del Risorgimento (corso Garibaldi 2) sarà aperto in via straordinaria dalle 20 alle 23 con visite guidate.

A Palazzo milzettI il4 Luglio il ‘Wam! Festival Totemica’ parte alle ore 20:30 con la performance di danza contemporanea, mentre alle 21.15 ci sarà la visita guidata sui Miti e eroi nella decorazione di palazzo.