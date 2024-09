Musica d’organo a San Vitale. Domani sera tocca a Mari Mihara

Dai Giappone arriva a Ravenna l’organista Mari Mihara per i tradizionali lunedì di Musica d’Organo a San Vitale. Nata a Tokyo nel 1985, Mihara è stata ospite a San Vitale nel 2012, quando vinse il Gran Prix d’Orgue di Chartres e tenne allora il suo concerto-premio presso il prestigioso Festival ravennate. Torna domani con un programma dedicato alla Francia, ai suoi compositori e alla sua colorata e multiforme scuola organistica. Si inizia alle 20 presso 44°12° by Casa Spadoni: il pubblico potrà assistere alla presentazione di un libro di cultura organaria: “Fabricato in guisa di corpo humano” (Zecchini Editore) e porre domande all’ autore, Prof. Andrea Macinanti, docente al Conservatorio di Bologna. Il Festival proseguirà poi in Basilica per il concerto (21.15). Ingresso al concerto, introduzione all’ascolto, catalogo generale del Festival e consumazione-omaggio: 15 euro.