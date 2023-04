Musica e cibo Torna ai giardini ’Truck’n’food’

Tutto pronto per l’edizione 2023 di Truck’n’Food, il festival dello street food ai Giardini pubblici di via Santi Baldini. L’evento partirà domani fino a lunedì 1 maggio. I truck porteranno a Ravenna specialità regionali e internazionali dalle più classiche alle più sofisticate. Non mancherà la musica e in particolare il tradizionale concerto del Primo maggio organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Il calendario degli eventi inizia sabato sera con il duo formato dallo showman Andrea Barbi e dal cantautore Marco Ligabue: ’Cronache spettinate di un rocker emiliano’. Domenica sarà la volta delle note RnB della cantautrice Giulia Tosoni, fino al concerto di Mr. Cedro. Lunedì sarà la volta del concerto del Primo maggio: si esibiranno i Cuori di Pietra, la band Tizio e, infine, i Reverso – Unconventional 80’s Songs. Si esibirà anche il duo Honey Dripper – American Roots, dalla folk music americana al delta blues e al country.