Musica e cultura indipendenti a Ravenna Se ne parla al Moog

Com’era la scena musicale e culturale indipendente cittadina tra il 1977 e il 2000? Per saperlo l’appuntamento è domani alle 18 al Moog Slow Bar, vicolo Padenna 5. Si tratta del quindicesimo incontro della rassegna ’I sabati del Moog’, curata da Ivano Mazzani. Marco Parollo, Daniele Pezzi e Matteo Bertaccini, racconteranno del progetto in fieri Memorie Magnetiche, ossia un documentario che racconterà la scena musicale e culturale indipendente nella provincia di Ravenna tra il 1977 e il 2000. Verranno mostrati i documenti e le locandine degli eventi e sarà l’occasione per condividere parte delle storie raccolte in due anni di interviste.