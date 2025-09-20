’Musica e Parole’. Il premio a Tosca

Prosegue ’Prospettiva Dante’ ai Chiostri Danteschi, a Ravenna (ingresso libero). Alle 17.30 saremo chiamati a intraprendere un viaggio drammatico attraverso tre dei personaggi più memorabili della Commedia, ovvero Ulisse, il consigliere fraudolento, cercatore di conoscenza oltre ogni limite, Ugolino, figura del dolore e della ferocia umana, e Lucifero, il male assoluto nel glaciale cuore dell’abisso: con il suo ’Pas de trois infernal’, Virginio Gazzolo, decano degli interpreti danteschi, dà corpo e anima a questi archetipi tragici, in un intreccio di poesia e teatro che rinnova l’eco dei versi danteschi.

A seguire un appuntamento in tema con il titolo di questa XIV edizione: con Luce fuoco ardore. I trovatori nella Commedia, Paolo Squillacioti, filologo romanzo e direttore dell’Opera del Vocabolario Italiano del CNR, accompagnerà i presenti in una indagine sui trovatori incontrati nel viaggio oltremondanoe sulle ragioni della loro collocazione nelle tre cantiche.

Alle 21 Vincenzo De Angelis, Amerigo Fontani e Marcello Prayer propongono ’Come in un giuoco di specchi’: Dante, Lord Byron e Lorenzo Da Ponte, dialogo animato attorno alla traduzione che nel 1819, mentre si trovava a New York, il librettista di Mozart propose della Profezia di Dante composta da Byron proprio a Ravenna, ispirato dall’amata Teresa Guiccioli.

La performance precede la consegna del premio ’Musica e parole’ a Tosca. Tra le voci più intense e versatili della scena italiana e non solo, in oltre trent’anni di carriera Tosca ha saputo portare in scena un raffinato repertorio dove la musica italiana si contamina di altre culture, anche attraverso collaborazioni con artisti come quelli che hanno contribuito al disco Morabeza, con cui nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco.

Domani alle 11 il Premio Dante Web sarà conferito allo storico dell’arte Jacopo Veneziani, che discuterà ’Il cammino di Dante nella storia dell’arte’.