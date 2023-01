Musica e parole per la Memoria

Tanti appuntamenti a Faenza per la Giornata della Memoria, che si celebra domani. Li hanno organizzati il Comune e il Comitato Antifascista per la democrazia e la libertà di Faenza, in collaborazione con istituti scolastici, culturali e associazioni .

Domani alle 10 si terrà una cerimonia istituzionale al tempietto della Memoria, sul lungofiume Amalia Fleischer.

Ecco le iniziative organizzate dal Comune e aperte a tutti fino a domenica (altre sono in programma più avanti). Da domani al 27 febbraio, nel chiostro della Biblioteca Manfrediana:  ’Il coraggio di dire no: Antigone ieri e oggi’ Mostra realizzata dagli studenti del liceo Torricelli-Ballardini, coordinati dai docenti Beatrice Bandini e Francesco Febbraro. In collaborazione con la Scuola comunale di musica Sarti. Sarà inaugurata oggi alle 18.

Sempre domani alle 18 all’Auditorium del Palazzo degli Studi (Via S. Maria dell’Angelo, 1), presentazione del libro ’La Parola a Loro. Dialoghi e testi teatrali su razzismo, deportazioni e Shoah’ di Piero Stefani, biblista ed ebraista. Introduce Eleonora Conti. Voci recitanti: Magda Iazzetta e Piero Stefani. Musica di Federica Zanotti (violino), Valentina Silingardi (oboe) e Silvia Valtieri (pianoforte). In collaborazione con Romagna-Camaldoli.

Alle 21 si terrà invece ’La musica miracolosa’ Storia del pianista del ghetto di Varsavia. Concerto di Francesco Nicolosi (pianista) e Stefano Valanzuolo (voce narrante e autore), realizzato dalla Scuola Sarti (in collaborazione con Emilia Romagna Festival). Ingresso gratuito.

Domenica alle 18 al Ridotto del Masini ’Invano Mi Incantarono’ Concerto in collaborazione con Loxòs, guidato dalle parole degli Internati militari Italiani.

Le altre iniziative. Stasera al cinema Sarti, alle 21 ’Anna Frank e il diario segreto’ film di animazione di Ari Folman.

Al museo Argylls Romagna Group (via Castellani 25) esposizione di disegni realizzati dagli ex deportati. Apertura del Museo da oggi a domenica (ore 10-12 e 15-18). Possibilità di visite guidate sia per comitive sia per le scuole (info: [email protected] - 3337016251 ). Al Comprensivo Matteucci ’Le parole della Shoah’: letture realizzate da alunne e da alunni della scuola media Cova-Lanzoni. Domani alle 11 diretta web sul canale RadioMoa, alla pagina Youtube Matteucci Faenza.

Due le passeggiate della Pro Loco. Sabato alle 15 e domenica alle 10. Ritrovo al Voltone della Molinella (prenotazione obbligatoria tel. 0546 25231 – [email protected]).