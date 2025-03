Musica e tatuaggi. Sul palco i Comrad e Monnaelisa

Torna oggi al Bronson di Madonna dell’albero il party ’Punkz’, per una giornata fra musica e tatuaggi.

Saliranno sul palco i Comrad, band barese capitanata da Gio Sada (vincitore di X Factor 2015), votata al punk rock italiano con influenze di Much The Same, Pulley e Ataris. Prima, Cali!, una delle grandi promesse del pop punk alternative italiano, accompagnato da una band d’eccezione con Paolo Gnani (Naska) alla batteria e Bruce Brown (Producer) alla chitarra. A dare il via ai live, Monnaelisa, giovane promessa forlivese classe 2003, fresca di esperienza ai bootcamp di X Factor.

In azione anche i tatuatori Federico Ravaioli e Giacomo Fiammenghi di Sailor Whisper Tattoo.

Info: 333-2097141