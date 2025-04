Musica e una mostra per l’Afghanistan

Il Tavolo per la Pace, nuovo organo consultivo e propositivo istituito al Comune di Russi per diffondere la cultura della pace sul territorio comunale, promuove due iniziative dedicate al rispetto di valori sempre più attuali come la cooperazione, la solidarietà, la difesa e il rispetto dei diritti umani, la non-violenza e il rifiuto di ogni guerra come soluzione dei conflitti. A fare da filo conduttore, una mostra fotografica a ingresso libero dal titolo ’Afghanistan: rose sotto le spine’ dell’artista Oriane Zérah (giovane fotoreporter francese) che verrà inaugurata lunedì prossimo alle 16 presso la biblioteca comunale di Russi (via Godo Vecchia 10) e sarà visitabile fino al 10 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca (dal lunedì al sabato, ore 9-13 e ore 14.30-18.30).

L’esposizione di questi scatti rappresenta un’opportunità per conoscere l’associazione no-profit ’She works for peace’, nata dall’impegno della presidente e consulente dell’Onu Selene Biffi, che si batte da anni per la promozione della formazione e dell’inclusione economica delle donne in Afghanistan.

Per dare ai cittadini la possibilità di conoscere i contenuti della mostra e l’operato dell’associazione, è in programma per le 21 di domani sera presso il Teatro comunale di Russi (via Cavour 10), un concerto che vedrà sul palco il compositore e pianista brasiliano Marcelo Cesena, accompagnato dai ballerini del gruppo ’Jazzlab’ di Ferrara. L’ingresso è a offerta libera: il ricavato sarà destinato in parte all’associazione ’She works for peace’.

Il progetto mira a condividere la visione di un paese, l’Afghanistan, che negli ultimi quarant’anni è stato dilaniato da conflitti continui. Questi eventi intendono far emergere una realtà esistente, ma purtroppo spesso dimenticata, per questo invitiamo la cittadinanza a partecipare e a riflettere su questi importanti temi. A entrambi gli appuntamenti sarà presente Selene Biffi. Il progetto è nato da un’idea del Gruppo Rispetto, con il patrocinio del Lions Club Russi e il sostegno del Poliambulatorio AEsthe Medica di Ferrara.