Musica in piazza Matteotti per le scuole alluvionate

Una serata per raccogliere fondi a favore di due scuole del territorio, colpite dall’alluvione dello scorso maggio. A organizzarla, per questa sera alle 21 in piazza Matteotti a Massa Lombarda è la massese Sabrina Morelli, di professione infermiera all’ospedale di Lugo e cantante per passione. Al canto, Sabrina dedica il tempo libero insieme agli amici-musicisti che compongono la band ‘Sabrina e Gli Alta Tensione’ e che sono Chiara Moretti alla voce e cori, Anna Rita Dosi alle tastiere, Fabio Moretti alla batteria, Valerio Visani alla chitarra e Carlo Pasini al Basso. "Insieme – spiega Sabrina – abbiamo pensato di organizzare a favore delle comunità di Fruges e Sant’Agata sul Santerno l’evento di beneficenza che si svolgerà in piazza a Massa Lombarda. In questa iniziativa ho coinvolto anche altri amici artisti che si esibiranno cantando, raccontando storie e proponendo acrobazie sulle note di alcune delle canzoni che interpreteremo. Ci saranno – continua – Gabriele Bertozzi, musicista, compositore, Antonella Donatini, infermiera- cantante, Ida Rubino, scrittrice, Claudio Toschi, cantautore, Antonella Cammilleri, infermiera-cantante, Maria Grazia Filangeri, cantante, Adriano Cicognani, cantautore, Fabiana Foligatti e Matteo Martelli che formano il duo acrobatico".

Il ricavato dell’evento a offerta libera, sarà devoluto alla scuola dell’infanzia San Giacomo di Fruges e all’asilo nido Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno. La serata sarà presentata da Sabrina e Marzia Morelli.

m.s.