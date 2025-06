Musica in spiaggia ’Beaches Brew’ parla 28 lingue

Anche per il 2025 il ‘Beaches Brew’, in programma dal 10 al 12 giugno sulla spiaggia dell’Hanabi di Marina di Ravenna, si conferma il festival più internazionale dell’estate, con 28 artisti provenienti da 17 diversi Paesi del mondo. Sono attesi circa 12mila spettatori, molti dei quali provenienti da Austria, Svizzera, Polonia, Belgio, Germania e Francia. Protagoniste le sonorità contemporanee. Per la prima volta, e questa è la novità più importante della dodicesima edizione, si terrà una parata acustica dalla pineta al mare in programma mercoledì 11 giugno alle 17. "La ‘Beaches Brew Parade’ – spiega Christopher Angiolini del Bronson, direttore artistico del festival insieme a Jessica Clark, con base a New York –, partirà dal cartello di Marina di Ravenna alle porte della località e si snoderà lungo il percorso del Parco Marittimo tra la pineta e le dune di sabbia naturali, e coinvolgerà non solo il pubblico del festival ma anche quello delle spiagge del litorale". Curata da Bruno Dorella, musicista e compositore, fondatore di OvO, Ronin e Bachi di Pietra, la festosa parata musicale vedrà il coinvolgimento degli ottoni dell’ensemble bresciano Rusty Brass Band, a cui si aggiungeranno lungo il tragitto altri artisti ospiti: Aquiles Navarro, Vittoria Burattini, Rabii Brahim, Paolo Raineri, Jacopo Finelli e Andrea Gerardi.

Ognuna delle tre serate della rassegna avrà un diverso filo conduttore: la prima, martedì 10 giugno sarà dedicata ai ‘suoni dal mondo’; la seconda, l’11, abbraccerà sonorità più indie e post punk; la terza, il 12, dalla deriva ‘dance party’. Si inizierà dalle 18 con i dj set/worm up, per poi proseguire con i live fino a mezzanotte, chiudendo con gli after show sino alle 2. Durante la prima serata, dopo il dj set di Everything Nice DJs, si alterneranno la cantautrice slovacca Erika Rein, i thailandesi Khana Bierbood, la raffinata dance music di Nidia & Valentina, l’artista newyorkese originaria del Gabon Masma Dream World, Dj Tobzy feat. Aunty Rayzor, per chiudere con il trombettista canadese Aquiles Navarro. Si prosegue mercoledì 11 con dj set di Dorella e a seguire l’indie-rock della bolognese Sleap-e e della newyorkese Eleonor Friedberger, il rock viscerale dei losangelini Dummy, il postpunk degli olandesi Tramhaus, il trio londinese Moin e il producer franco ghanese Pö.

Giovedì 12, dopo dj set di Cemento Atlantico, via alla musica con l’elettronica di Susobrino, la visionaria artista multidisciplinare belgo-angolana Martha Da’ro, il performing artist Baby Volcano, Lord Spikeheart figura di spicco della scena metal africana, Marie Davidson e la sua dance-pop fuori formato, e chiusura con Dj Fritz. L’ingresso è gratuito.