Musica in spiaggia. Confartigianato contro la nuova ordinanza

Confartigianato Cervese esprime "perplessità" in merito all’adozione dell’ordinanza del Comune, che ha concesso una deroga temporanea agli orari per i trattenimenti musicali pomeridiani negli stabilimenti balneari, senza alcun confronto preventivo con le associazioni di categoria. La decisione arriva a pochi giorni di distanza dalla precedente ordinanza, "frutto di un percorso concertato all’interno del Tavolo della Sicurezza, dove con grande impegno si era cercato di trovare un punto di equilibrio tra intrattenimento, vivibilità e qualità dell’offerta turistica". L’adozione della nuova ordinanza "ci ha colti di sorpresa, anche perché è sembrata discostarsi da quel metodo di confronto e condivisione che, insieme, avevamo avviato. Non siamo convinti che la generalità degli stabilimenti balneari auspichi un modello turistico sbilanciato sull’intrattenimento serale prolungato o sul divertimento a ogni costo. La promozione di Cervia debba continuare a poggiarsi su valori come l’accoglienza, la qualità e il rispetto della convivenza civile".