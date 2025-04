Musica in spiaggia: "Così si incentiva la malamovida"

Pasqua inizia con la polemica. Il via alla discussione è stato dato dalla scelta dall’amministrazione di derogare ai limiti di orario imposti dall’ordinanza in vigore dal 1° aprile in merito alla musica in spiaggia, consentendo la proroga dell’orario di svolgimento dei trattenimenti musicali pomeridiani negli stabilimenti balneari fino alle 21.30 (l’ordinanza in vigore prevede lo stop alle ore 20.30 o alle 21 se di sabato). La deroga, pertanto, varrà nelle giornate di festa di domani, lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile, giovedì 1° maggio e lunedì 2 giugno.

A riassumere il pensiero di parte della città che chiede il ridimensionamento delle feste in spiaggia (che per alcuni favorirebbe la malamovida), è Annalisa Pittalis, consigliera di Fratelli d’Italia. "Ignorando la necessità del centro di poter beneficiare dei primi ponti primaverili, contestualmente venendo a disattendere la promessa fatta di riportare un equilibrio tra le varie attività turistiche sparse nel territorio, questa amministrazione non si fa scrupolo di concedere ulteriori deroghe sempre a favore di pochi imprenditori, a scapito di tutta una comunità – dichiara –. Le associazioni di categoria, i residenti e gli esercenti del turismo, avevano chiesto un contenimento drastico di eventi che, per loro natura, portano in città proprio quel tipo di avventori che si vorrebbe allontanare. In netto contrasto con le dichiarazioni pre e dopo campagna elettorale, in cui si richiamava la necessità di tutelare il benessere di residenti e turisti e confermare la vocazione di Cervia quale località turistica per famiglie". La questione resta quella del timore di far diventare le feste in spiaggia vere e proprie discoteche.

Ancora: "L’amministrazione ha confuso l’attrattività trainante della spiaggia, intesa come luogo di balneazione, con luoghi di ballo e sballo dove l’alcol e la malamovida regnano incontrastati. Togliendo di fatto spazi e opportunità a luoghi deputati a tale scopo. Mi auguro che questa amministrazione sia pronta ad assumersi pienamente le responsabilità politiche e amministrative per ciò che potrà accadere sulla nostra costa, derivante da queste scelte scellerate". Tuttavia, come spiegato nell’ordinanza sindacale che prevede la deroga di orario, la ragione dell’estensione starebbe nel fatto che "l’approssimarsi delle festività pasquali e dei successivi ponti primaverili segna l’inizio di una fase cruciale per la stagione turistica estiva, con un atteso e significativo incremento dei flussi di visitatori, in particolare verso il litorale e che le attività balneari rappresentano un volano trainante per l’economia costiera contribuendo a rafforzare l’immagine della città come luogo vivo, dinamico e aperto"

Ilaria Bedeschi